8 questions que nous nous posons après Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Quelle est la prochaine étape pour les dix anneaux ?

Enfin, dans la scène post-crédits, nous voyons que la sœur de Shang-Chi, Xialing, est rentrée chez elle, et plutôt que de dissoudre l’organisation Ten Rings, elle les a apparemment cooptés, devenant leur nouveau chef. Et à la toute fin du film, on nous dit que les Dix Anneaux reviendront. Non pas que Shang-Chi reviendra et apportera potentiellement les Dix Anneaux avec lui, mais plus précisément que le groupe sera de retour. Alors qu’est-ce que cela signifie?