8 raisons de mettre à jour votre iPhone vers iOS 14.5 dès maintenant – .

Ce n’est pas souvent qu’une mise à jour iOS de milieu d’année provoque une agitation, mais iOS 14.5 est une mise à jour tellement majeure pour l’iPhone qu’elle ressemble presque à une nouvelle version complète du système d’exploitation mobile. Comme toujours, vous devez mettre à jour un iPhone dès que possible pour appliquer toutes les dernières corrections de bogues et améliorations, mais les nouvelles fonctionnalités devraient être plus que suffisantes pour vous obliger à mettre à niveau. Ci-dessous, nous avons rassemblé tous les changements les plus importants dans iOS 14.5.

1. Déverrouillez l’iPhone avec Apple Watch

Image Apple Watch SE de l’événement Apple de septembre. Source de l’image: Apple

Cela aurait vraiment changé la vie il y a quelques mois, mais néanmoins, iOS 14.5 permet aux utilisateurs de déverrouiller l’iPhone avec une Apple Watch tout en portant un masque facial. Une fois que vous avez activé la fonctionnalité, votre iPhone se déverrouillera automatiquement la prochaine fois que vous porterez un masque facial, et l’Apple Watch enverra une notification de retour haptique au téléphone. Vous aurez également besoin d’une Apple Watch exécutant watchOS 7.4 pour que cette fonctionnalité fonctionne.

2. Transparence du suivi des applications

Suite à la sortie d’iOS 14.5, chaque application que vous téléchargez vous demandera si vous souhaitez ou non l’autoriser à vous suivre. Comme Apple l’explique sur son site Web, le suivi fait référence à «l’acte de lier les données d’utilisateur ou d’appareil collectées à partir de votre application avec les données d’utilisateur ou d’appareil collectées à partir d’applications, de sites Web ou de propriétés hors ligne d’autres entreprises à des fins de publicité ciblée ou de mesure de la publicité.» Apple a également commencé à inclure de nouvelles étiquettes de confidentialité sur les pages de l’App Store pour chaque application, indiquant aux utilisateurs quelles données l’application collecte et comment elle utilise ces données.

3. Nouvelles voix Siri

À partir de maintenant, Siri ne passera plus par défaut à une voix féminine lors de l’activation d’un nouvel iPhone. Au lieu de cela, vous avez maintenant le choix entre quatre voix américaines (deux de plus qu’auparavant), appelées simplement «Voice 1» à «Voice 4.» En plus d’avoir un plus large éventail de voix parmi lesquelles choisir, les voix ont également été exécutées via le moteur neuronal de synthèse vocale d’Apple, ce qui signifie qu’elles sonnent plus naturelles que les voix d’origine. La société affirme qu’il s’agit «d’une continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion».

4. Prise en charge d’AirTag

Les fonctionnalités des nouveaux trackers AirTag d’Apple. Source de l’image: Apple Inc.

Pour utiliser les nouveaux trackers AirTag d’Apple, vous devrez mettre à jour vers la dernière version d’iOS. Une fois que vous avez fait, vous verrez un nouvel onglet «Éléments» dans l’application Localiser où vous pourrez suivre vos AirTags ainsi que tous les appareils tiers. Les trackers AirTag sont disponibles en précommande dès maintenant pour 29 $ et commencent à être expédiés le 30 avril.

5. Prise en charge des manettes PS5 et Xbox Series X

Contrôleur PS5 DualSense. Source de l’image: Sony

Vous faites peut-être partie des innombrables personnes qui ont encore du mal à mettre la main sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, mais au moins vous pouvez enfin utiliser les contrôleurs de ces consoles à bon escient, car Apple a ajouté la prise en charge des deux dans iOS 14.5. Ceci est particulièrement opportun, car Apple Arcade vient de recevoir sa plus grande mise à jour de tous les temps.

6. Nouveaux personnages emoji

iOS 14.5 ajoute plus de 200 nouveaux émoticônes à l’iPhone et à l’iPad. Source de l’image: Emojipedia

Comme l’a repéré Emojipedia en février, Apple ajoute 217 nouveaux caractères emoji dans iOS 14.5. Une grande majorité des personnages sont de nouveaux emojis représentant un plus large éventail de couples avec des tons de peau différents, mais il y a aussi trois nouveaux visages souriants, deux nouveaux emojis de cœur, une seringue mise à jour et des écouteurs AirPods Max.

7. Réétalonnage des rapports sur l’état de la batterie

Message de batterie important sur un iPhone 11 après l’installation d’iOS 14.5. Source de l’image: Apple

Apple a publié une page d’assistance à la fin du mois dernier qui a révélé que certains utilisateurs d’iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max voyaient des estimations inexactes de l’état de la batterie dans le menu Paramètres. iOS 14.5 recalibrera ce système de rapports, offrant aux utilisateurs une estimation plus précise de la durée de vie de leur batterie.

8. Prise en charge d’AirPlay 2 pour Fitness +

La mise à jour Fitness + comprend trois nouvelles catégories d’entraînement: la grossesse, les adultes plus âgés et les débutants. Source de l’image: Apple Inc.

Enfin, les abonnés Apple Fitness + pourront diffuser leurs entraînements sur des appareils compatibles AirPlay 2. Auparavant, toute personne sans Apple TV n’avait pas de chance pour diffuser l’audio et la vidéo de ses entraînements sur un écran plus grand, mais désormais, toute personne disposant d’un appareil AirPlay 2 peut améliorer son expérience.

