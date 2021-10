8 recettes saines pour les enfants

27/10/2021 à 19:59 CEST

Halloween approche, l’une des fêtes préférées de nos enfants. Et l’un des plus redoutés par les mères et les pères en raison de la forte teneur en sucre qu’ils mangent ce jour-là. Nos enfants sont attendus consommer 1000 % de plus que la quantité maximale de sucre recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au 31 octobre. Ou ce qui revient au même, 250 grammes de sucre, quelque chose comme remplir un verre plein de morceaux de sucre. Solution? Donnez-lui un peu d’imagination et optez pour recettes tout aussi terrifiantes, mais saines.

Bonbons sains pour Halloween

À Halloween, les plats sucrés sont principalement consommés. Et le sucré est généralement synonyme de sucre, mais pas toujours. Cet Halloween, comme ce qui nous fait le plus peur c’est que nos enfants abusent du sucre, on va opter pour des recettes qui n’en utilisent pas.

Fruits terrifiants

Qu’est-ce qui est plus sain que les fruits ? C’est un produit 100% naturel qui ne contient que le sucre présent dans l’aliment lui-même. Et rappelez-vous, l’OMS, lorsqu’elle parle de réduire ou d’éliminer la consommation de sucre, fait référence aux sucres libres ou ajoutés, et non au sucre présent dans l’aliment lui-même. Alors… façon gratuite de consommer des fruits, qui contiennent aussi beaucoup de fibres et de vitamines.

Ingrédients:

Mandarines, bananes, chocolat noir 85% pour faire les yeux, poivre pour faire les queues de « potiron »

Biscuits d’Halloween sains à la citrouille sans sucre

Le monstre de Frankenstein fait avec du kiwi

En fait plus qu’une recette, c’est un métier ou un métier, mais ne vous inquiétez pas, c’est très très facile à faire et, en plus, plus cela s’avérera horrible, plus ce sera à propos pour son objectif effrayant aux invités.

Ingrédients:

Kiwis 85% pépites de chocolat pour les yeux Sticks snack salés pour la bouche et les vis

Recettes salées saines pour Halloween

Certains célèbrent également Halloween en proposant de terrifiants menus salés lors du dîner ou du déjeuner du 31 octobre. Si tel est votre cas, voici quelques recettes.

Oeufs démoniaques

Ingrédients:

Avocats Poivron rouge 6 œufs durs

Pop-corn monstre

Le pop-corn qu’ils vendent dans les supermarchés contient beaucoup de sel et d’huiles raffinées, mais si nous achetons nous-mêmes les grains de maïs, nous pouvons faire du pop-corn sain pour la fête d’Halloween. Et si on les met dans un sac préalablement peint de visages d’horreur, les enfants seront ravis de les manger.

Ingrédients:

Grains de maïs caillé Sel Huile d’olive extra vierge

Momies de carottes terrifiantes

Traditionnellement, les momies d’Halloween étaient faites avec des saucisses, mais si vous ne voulez pas que vos enfants mangent de la viande ultra-transformée qui contient également de grandes quantités de sucre ajouté, nous vous suggérons de remplacer les saucisses par des carottes.

Ingrédients:

Carottes Yaourt Sauce Fromage Tranches

Craquelins de riz monstre végétalien

Qui a dit que les cookies étaient toujours sucrés ? Il y en a aussi des salés, cette fois à base de riz.

Ingrédients:

Craquelins de rizOignonTomatePersilOlives noiresSelPoivreHuile d’olive extra vierge

Poivrons d’Halloween farcis aux spaghettis

Sans aucun doute, l’un des plats préférés de nos enfants est le spaghetti. Pourquoi ne pas les préparer pour Halloween, mais dans leur version terrifiante ?

Ingrédients:

Spaghetti Poivron rouge Sauce tomate maison