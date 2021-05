8 secrets fous des coulisses des films de science-fiction classiques

Peter Weller, s’entraînant pour le marathon de New York pendant le tournage de RoboCop, a traîné avec les “ méchants ” parce qu’ils étaient des “ fous de la santé ”

L’officier de police de Detroit Alex Murphy va en enfer et revient dans le film d’action de science-fiction exagéré de Paul Verhoeven RoboCop, et la même chose peut être dite à propos de Peter Weller, l’acteur qui a joué l’officier tué devenu cyborg créé pour effacez les rues du crime dans un Detroit dystopique.

Dans une rétrospective SFX sur la fabrication du classique culte de 1987, Weller a expliqué qu’en plus d’avoir à passer des heures à costumer avant de tourner chaque jour, il était également en train de s’entraîner pour le marathon de New York. Mais il ne s’est tourné vers aucun de ses alliés à l’écran pour obtenir de l’aide et du soutien pendant tout cela. Au lieu de cela, il a fini par traîner avec tous les «méchants» comme Kurtwood Smith, Ray Wise, Calvin Jung et Paul McCrane, qui étaient tous des «fous de la santé». Vous voyez, le gang Boddicker de RoboCop n’est pas si mal après tout.