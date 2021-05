8 séries Netflix originales transformées en scènes Lego incroyables ⋆ .

Je me suis toujours demandé, en regardant des séries sur Netflix bien après l’heure du coucher, à quoi ressembleraient certains de ces mondes s’ils étaient transformés en, oh je ne sais pas, blocs Lego?

D’accord, je suis un peu effronté ici, mais chaque fois que je vois un nouveau projet de TheToyZone, je suis à la fois impressionné par leur engagement à faire ces constructions et contrarié parce que je ne peux pas les mettre sur ma propre table de cuisine. Je pense toujours à leurs sets Disney Villain Polly Pocket.

Cette fois, l’équipe a choisi 8 séries originales Netflix différentes avec lesquelles jouer. Chaque récréation en lego représente une scène emblématique d’un spectacle ou capture l’ambiance générale de la série. Les décors, certains desquels vous seriez invité à lancer une pièce de monnaie, et d’autres me faisant me sentir très mal pour les grands félins coincés avec un Joe ou une Carol, comprennent toutes les parties nécessaires pour raconter une histoire via des blocs lego. Cela comprend des personnages, des dojos, des animaux et de nombreuses pièces d’échecs.

La bonne chose à propos des projets de fans de TheToyZone est qu’ils décomposeront comment ils ont créé ces modèles élaborés.

Notre concepteur pour ce projet était Roman Ramirez. La première étape de Roman a été de créer la scène à l’aide du logiciel Studio 2.0, qui comprend une bibliothèque complète de toutes les pièces, couleurs, formes, motifs et autres détails Lego. Ces pièces sont assemblées à l’aide de grilles, nous pouvons donc être sûrs que les pièces pourront se connecter dans le monde réel avec des pièces Lego officielles. Pour l’étape suivante, Roman a exporté ces éléments vers un logiciel 3D spécialisé pour déboguer et détailler les modèles 3D, et pour créer les objets introuvables dans la bibliothèque Studio 2.0. Une fois que chaque modèle a eu la bonne forme et la bonne proportion, Roman a créé la texture du vêtement avec un programme spécialisé dans la conception vectorielle, puis a intégré la texture dans les dessins. Lorsque les textures et les figures ont la bonne apparence, Roman place soigneusement la caméra virtuelle pour qu’elle corresponde au flou de profondeur, à l’angle de prise de vue et à l’objectif de la caméra de l’image Netflix d’origine. À la dernière étape, Roman a créé les rendus et les a exportés vers un programme de retouche photo pour corriger les filtres photo, la température de l’image, la correction du blanc, le contraste et la clarté de l’image.

Si cela décompose les programmes utilisés, le groupe est également allé plus loin. Pour ce projet, ils ont présenté le nombre de briques dont vous aurez besoin et leur coût, avec un lien vers le site où ils se procurent les briques: BrickLink. Ils notent que les prix des briques peuvent varier, d’un jour à l’autre, en fonction du vendeur, même dans ce cas, vous pouvez techniquement essayer de créer vous-même ces ensembles Lego détaillés avec des blocs Lego.

Je choisis de vivre par procuration à travers des images, que vous pouvez consulter ci-dessous!

Le pari de la reine (pions doublés)

19 types de briques

214 briques au total

Coût des briques: 76,62 $

Tiger King (jouer avec le feu)

142 types de briques

1380 briques au total

Coût des briques: 839,92 $

122 types de briques

2921 briques au total

Coût des briques: 989,79 $

The Witcher (des banquets, des bâtards et des enterrements)

131 types de briques

1832 briques au total

Coût des briques: 680,80 $

Poupée russe (Rien dans ce monde n’est facile et encore et encore …)

72 types de briques

407 briques au total

Coût des briques: 53,04 $

Bridgerton (Diamant de la première eau)

81 types de briques

2142 briques au total

Coût des briques: 464,85 $

Les aventures effrayantes de Sabrina (Chapitre onze: L’histoire d’un hiver)

167 types de briques

933 briques au total

Coût des briques: 287,30 $

167 types de briques

933 briques au total

Coût des briques: 125,85 $

–

J’adore les feux d’artifice pour le plateau de Bridgerton, le dojo pour Cobra Kai et le lego tiger pour Tiger King (fuyez, lego tiger, éloignez-vous le plus possible de cet homme!). Lequel de ces ensembles inspirés par Lego est votre préféré? Quelle série aimeriez-vous voir bénéficier du traitement Lego? Et, plus important encore, allez-vous essayer de recréer l’un d’entre eux vous-même?

Assurez-vous d’en savoir plus sur TheToyZone via leur site Web, Twitter ou Instagram!

(Image: TheToyZone)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]