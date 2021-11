8 signes que vous êtes hypocondriaque | La vie

L’hypocondrie, bien que n’étant pas une maladie en soi, peut plonger ceux qui en souffrent dans une angoisse permanente, générant stress et problèmes de santé.

Il y a des gens qui blessent toujours quelque chose, ou sont convaincus d’avoir une maladie grave, malgré le fait que les médecins ne trouvent rien. Ou ils passent la journée à parler de maladies, quand ils sont avec d’autres personnes.

La hypocondrieD’un point de vue médical, c’est une condition dans laquelle une personne est trop préoccupée par une maladie grave.

Il est associé à une vision négative ou effrayante de la vie, ou des expériences passées. Il existe de nombreux degrés, et les plus graves peuvent causer de la détresse et de réels problèmes à ceux qui en souffrent.

Le problème avec de nombreux hypocondriaques est que peu reconnaissent qu’ils le sont.

Ils sont tellement convaincus qu’il leur arrive quelque chose de grave, parce qu’ils ressentent de la douleur et de l’inconfort, que ils ne se rendent pas compte que cela ne peut être que dans leur tête.

Comment savoir si vous êtes hypocondriaque ? Ces 8 signes vous aideront à le découvrir, selon le site médical The Healthy.

Tu ne crois pas ce que dit le docteur

Les hypocondriaques ont un avis médical sur votre santé, et même un médecin ne peut pas la contredire.

S’ils vont en consultation et que le médecin leur dit qu’ils n’ont rien ou que c’est quelque chose de léger, ils iront voir un autre médecin. Même un tiers.

Vous passez la journée à « googler » les symptômes et les maladies

Si tu passes la journée Chercher sur Google la signification d’une douleur ou comment les maladies sont transmises ou produites… est un signe clair d’hypocondrie.

C’est la pire chose que vous puissiez faire, car il suffit de faire quelques recherches sur Google et d’entrer sur certains sites Internet pour qu’un éternuement se transforme en cancer en phase terminale…

Quels que soient les symptômes, vous vous mettez au pire

Ongle signe que tu es hypocondriaque, c’est que le moindre symptôme est une maladie grave.

Vous toussez, et vous pensez que c’est une pneumonie. Votre dos vous démange, vous avez certainement un herpès. Vous avez mal au ventre, c’est peut-être un cancer…

Vous transportez un thermomètre dans votre sac ou votre voiture

En ces temps de pandémie, l’appréhension de contracter le COVID a fait de nombreuses personnes transportent un thermomètre dans la voiture ou dans leur sac à dos.

Le problème c’est quand tu te découvres mettre le thermomètre toutes les demi-heures, ou après avoir passé un moment exposé…

Vous questionnez continuellement votre famille ou votre partenaire

Les hypocondriaques passent leurs journées à ruminer une soi-disant maladie. S’ils voient une petite tache sur la peau, ils demanderont à tout le monde à proximité si cela ressemble à un cancer…

Et même s’ils leur disent que c’est un eczéma, ou que ce n’est rien, ils poseront à nouveau la question après 10 minutes, et puis encore, et encore, ou à tous ceux qu’ils voient.

Vous soulevez des points de discussion sur les maladies

Il est assez courant chez les hypocondriaques de parler de maladies comme quelqu’un qui parle de la météo ou du dernier match de football.

Si tu passes la journée commenté l’actualité médicale pendant les repas, ou expliquer les symptômes de la maladie pendant les pauses de travail, c’est un signe que vous êtes obsédé par le sujet.

Tu penses toujours que tu as quelque chose

Un jour, tu as mal à la tête. Un autre le dos. Le lendemain, c’est votre estomac, ou vous vous sentez étourdi.

Ce sont généralement des symptômes bénins, et ils apparaissent et disparaissent d’eux-mêmes, se soulageant les uns les autres.

C’est un signe évident de hypocondrie.

Vous n’allez jamais chez le médecin

La plupart des hypocondriaques passent plus de temps chez le médecin qu’à la maison, et ils appellent plus leur médecin que leur mère…

Mais il existe une sorte d’hypocondrie qui conduit à l’inverse : le sujet a tellement peur de souffrir d’une maladie qu’il Il ne va jamais chez le médecin, à moins que ce ne soit quelque chose d’insupportable.

Si vous vous identifiez à plusieurs de ces signes, il y a de fortes chances que vous soyez hypocondriaque.

La chose la plus sensée est que vous alliez chez un spécialiste. Ce sont des symptômes associés à l’anxiété et peuvent être traités avec des techniques de méditation, la pleine conscience, l’exercice et d’autres traitements efficaces.