8 signes qui indiquent que notre enfant devrait aller chez l’orthophoniste

11/12/2021 à 14:57 CET

Silvia Sanchez

Que notre fils commence à parler tard ou ne le fasse pas directement, c’est quelque chose qui inquiète toutes les mères et tous les pères. Souvent, nous ne savons pas ce qui est normal pour l’âge ou un problème grave. L’important est d’avoir le soutien de la figure de l’orthophoniste, que ce soit quelque chose de sérieux ou une consultation.

Au cours de cet article, nous donnerons des indices pour identifier les problèmes d’élocution chez nos enfants.

Qu’est-ce que cela signifie d’avoir un développement normal du langage?

Le terme « normal & rdquor; cela signifie simplement ce que la plupart des enfants font dans un délai prévu. Aucun enfant n’est une donnée statistique ou une moyenne, chacun d’eux a un rythme.

L’âge spécifique auquel ils commencent à parler peut varier. Il s’agit des particularités individuelles, des conditions éducatives, du niveau psychologique et des caractéristiques du langage des personnes qui entourent l’enfant.

Comme pour les autres étapes du développement : ramper, marcher, lire… Chaque enfant a son rythme.

Les experts en orthophonie utilisent le terme développement typique.

Cela nous amène à répondre à la question la plus fréquente, quand doit-on aller chez l’orthophoniste ? Selon l’unité de soins précoces de l’hôpital Victoria Eugenia, ils conseillent une visite chez le spécialiste s’il est constaté que le développement du langage et de la communication ne sont pas normatifs pour leur âge chronologique.

8 signes avant-coureurs dans le discours de nos enfants

Cette même unité d’experts recommande aux mères et aux pères d’être attentifs aux signes suivants :

Ne pas faire de gestes Ne pas socialiser Acquisition tardive du langage Ne pas parler comme les autres Difficulté à comprendre Difficulté à s’exprimer Difficulté à produire ou à comprendre le langage Difficultés de fluidité et de prononciation

Quand un enfant doit-il parler ?

Bien que, comme nous l’avons mentionné, chaque enfant a son propre rythme évolutif, le neuropédiatre Manuel Antonio Fernández nous donne quelques petits indices généraux pour que les parents sachent quand notre enfant doit commencer à parler :

Les premiers mots des enfants sont simples et du type à deux syllabes. Ils peuvent commencer à les prononcer vers 9 mois, même s’ils ne connaissent pas leur sens. La variété augmente progressivement et à partir de 12 mois, les enfants imitent les sons et prononcent 2-3 mots Entre 15 et 18 mois, ce processus continue d’évoluer à grande vitesse et le nombre de mots augmente de plus en plus.Vers l’âge de 2 ans, les enfants prononcent entre 20 et 50 mots ils combinent facilement des mots et suivent des commandes en deux étapes.Dès l’âge de 3 ans, la complexité de la langue se multiplie et l’usage du verbe apparaît clairement, ainsi que des phrases de trois à cinq mots.