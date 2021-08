in

8 stars qui gagnent de l’argent avec Celebriffy de Noelia ! | Instagram

Pendant quelques semaines, Noelia a admis être la propriétaire de Célébritéiffy le nouveau réseau social avec lequel les stars gagnent déjà de l’argent.

Vous seriez sûrement surpris de savoir que non seulement les célébrités, les mannequins et les influenceurs peuvent le faire, cela nouvelle plateforme numérique Cela vous donne la possibilité de commencer à monétiser dès que vous démarrez avec votre propre compte.

Avec le simple fait d’avoir du talent vous-même, vous pourriez commencer à générer de l’argent comme l’ont fait ces 8 personnalités du divertissement et des réseaux sociaux, Noélia a partagé des noms et des vidéos qui leur sont liés, nous partageons tout de suite les noms de ces stars importantes.

1

Noélia

Évidemment, puisque Noelia est propriétaire de ladite plateforme numérique, il est plus qu’évident qu’elle aurait un compte dans l’application, cela montre seulement qu’elle a l’espoir et l’objectif que Celebriffy devienne aussi performant que les autres plateformes.

2

Marilé Andrade

L’animateur et auteur-compositeur-interprète de Sinaloense est également une autre star qui a un compte sur la nouvelle plate-forme, faisant la fierté de cet État de la République célèbre et bien-aimé.

3

Yolande Andrade

L’animatrice de télévision de l’État de Sinaloa, Yolanda Andrade, est également apparue dans une vidéo le 30 mars.

4

Le fils du Saint

L’un des personnages les plus importants de la lutte mexicaine est le fils de Santo qui, comme Mayer et Andrade, a également créé son compte dans ladite application, il y a deux jours Noelia a partagé une vidéo promotionnelle du lutteur.

5

Patty Lavalle

La collaboratrice de Suelta la Sopa, Telemundo, Always on Sunday, entre autres programmes s’est également aventurée dans Celebriffy, elle a une section intitulée “Je me sens comme un chef”, cela montre que quiconque veut partager un talent peut aussi le monétiser ! .

6

Forêt Raoul

Le célèbre photographe Raoul Bosque a également partagé du contenu promotionnel dans une vidéo où il prétend pouvoir jouer du piano avec ses pieds ! L’interprète de “Candela” a partagé ces images il y a 7 heures sur Instagram.

7

Rose Marlow

Le compositeur, producteur et chef d’orchestre deux fois lauréat d’un Grammy va désormais également gagner ses followers de Celebriffy et comme des millions de personnes pourront monétiser son talent.

8

Enfant prodige

L’astrologue bien connu Niño Prodigio est une autre des stars qui appartient à ce nouveau groupe de célébrités qui profitent des avantages de Celebriffy.