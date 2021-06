8 super-héros Marvel Multiverse qui devraient apparaître dans le MCU

Araignée-Gwen

Il y a une litanie de personnages de Spider-Man dans le multivers, et ils sont à peu près les plus étranges du groupe. Bien sûr, je sais qu’il y a beaucoup de fans de Miles Morales qui aimeraient voir les débuts du personnage dans le MCU, mais étant donné que le personnage est déjà bien parti dans Spider-Man: Into The Spider-Verse, je suis allé avec Spider -Gwen à la place. Les fans l’adorent, elle a un costume cool et, avouons-le, Gwen Stacy a besoin de rédemption après sa mort dans The Amazing Spider-Man 2. Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de candidats dignes du coin Spider-Verse de Marvel, donc si vous n’êtes pas d’accord avec Spider-Gwen, faites comme si j’avais dit votre choix préféré ici.