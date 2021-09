8 tendances de la Fashion Week printemps-été 2022 que vous pouvez acheter dès maintenant

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Pour nous, amateurs de mode, c’est peut-être la meilleure semaine que nous ayons eu depuis des années.

Tout d’abord, c’est la Fashion Week de New York, et lundi, c’est le Met Gala ! Que vous aimiez voir de nouvelles tendances émerger à chaque défilé ou que vous vouliez simplement faire du shopping pour ressentir quelque chose, nous sommes là avec vous.

Bien qu’il puisse être déroutant de voir les tendances du printemps et de l’été 2022 partout dans vos flux Instagram en même temps que vous cherchez des bottes et autres incontournables de l’automne, pourquoi ne pas planifier à l’avance et commencer à construire votre garde-robe de printemps petit à petit ? De plus, beaucoup des tendances que nous voyons de NYFW peuvent être portées toute l’année !

Ci-dessous, nous avons rassemblé les tendances NYFW que vous pouvez acheter maintenant. Nous parlons de tonnes de couleurs, de vestes matelassées, de découpes, de LBD surélevés et d’autres styles incontournables que vous serez heureux d’avoir achetés maintenant.