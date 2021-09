8 tendances et prévisions du marketing des médias sociaux pour 2022 et au-delà [Infographic]

in

Réfléchissez-vous à votre stratégie de médias sociaux pour l’année à venir ? Vous voulez en savoir plus sur les principales tendances susceptibles d’affecter la façon dont les clients potentiels utilisent les médias sociaux ?

L’équipe de Red Website Design partage 8 tendances des médias sociaux à surveiller dans cette infographie.

Voici un résumé rapide :

Les médias sociaux émergent comme une plate-forme d’achat Prolifération de contenu vidéo abrégé Les médias sociaux deviennent une partie de la vie quotidienne Facebook reste au top (pour l’instant) Des durées d’attention plus courtes entraînent un contenu plus restreint Plus d’options de réalité augmentée Utilisation croissante du contenu généré par les utilisateurs Le « dégroupage » de Reddit

Une version de cet article a été publiée pour la première fois sur le blog Red Website Design.