8 tendances qui façonneront l’exploitation minière de Bitcoin en 2022

Avec l’intensification de la concurrence l’année prochaine, certains mineurs commenceront à ressentir une compression des marges, ce qui entraînera un potentiel de fusions et d’acquisitions accru. « Je pense qu’il viendra un moment, dans un avenir pas trop lointain, où il y aura des entreprises qui ont levé des fonds, ont des machines en commande et ne les ont pas encore déployées qui sont à court de liquidités », a déclaré Fred Thiel, PDG de Marathon Digital, l’un des plus grands mineurs de bitcoins cotés en bourse.

Share