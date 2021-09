8 tenues de célébrités qui font tourner les têtes | Fox News

Doja Cat a fait la une des journaux dimanche après avoir eu six changements de tenue tout au long des VMA MTV 2021.

Cependant, le nombre de changements de tenue n’est pas ce qui a fait parler les gens. Le musicien de 25 ans a commencé la soirée dans une tenue conçue par Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood.

Les choses ont rapidement dégénéré alors qu’elle enfilait un costume ressemblant à un ver, une robe tout en portant une chaise sur la tête et une intéressante paire de chaussures pour terminer la nuit.

CHAT DOJA

La star portait un certain nombre de pièces suscitant la conversation; une robe ver, un accessoire de chaise Vivienne Westwood et des chaussures à griffes conçues par AVAVAV.

Alors que Doja Cat avait l’air à l’aise dans son look, sa styliste a révélé qu’elle n’avait presque pas réussi le look de ver, conçu par Thom Brown.

“Eh bien, c’est drôle parce que [Doja] au début, c’était comme, ‘Je suis obsédé par ça. Je veux le porter. Et puis la veille du spectacle, elle est devenue un peu nerveuse et elle s’est dit : ‘Je ne sais pas si c’est vrai'”, a déclaré Brett Alan Nelson à Entertainment Tonight. “Et puis nous avons dû montrer le jour et j’étais comme, « Nous devons faire ce look. » Et elle me dit : ‘Je sais, c’est parfait.’ Et ceci est un autre de ceux qui ressemble au chapeau de chaise. Comme Thom Browne est un autre designer qui peut faire de l’art aussi beau que les vêtements.”

Doja Cat n’est pas la seule célébrité à porter des tenues époustouflantes lors d’un événement sur le tapis rouge.

Regarde:

BJORK

La musicienne Bjork a été ridiculisée pour son choix de mode aux Oscars 2001. La star portait une robe de cygne désormais emblématique conçue par Marjan Pejoski.

Bjork a révélé que la tenue n’était pas portée comme un coup de pub mais comme un hommage à Busby Berkeley, un réalisateur.

“Je ne regarde pas beaucoup de films hollywoodiens, et étant originaire d’Islande, ce qui arrive là-bas est assez accidentel”, a déclaré Bjork à propos de la tenue, selon W Magazine. “La plupart des films hollywoodiens que je regarde sont des comédies musicales de Busby Berkeley et… comment s’appelle ce film avec toute cette natation ? Esther Williams, ce genre de choses, alors j’ai pensé qu’il serait très approprié de porter un cygne.”

“Je suppose qu’ils ne font plus ces choses, non? Mais c’était un hommage à Busby Berkeley et à ce genre d’élégance.”

Bjork aux arrivées de la 73e cérémonie des Oscars au Shrine Auditorium à Los Angeles, Californie en 2001. (Photo de Mirek Towski/FilmMagic via .)

RIHANNA

Rihanna a fait tourner les têtes dans une robe abstraite lors du gala du Met 2017. Le musicien a enfilé une création Comme des Garçons qui comportait des tissus à imprimés floraux disposés et sculptés comme les pétales d’une fleur.

Rihanna assiste au gala ‘Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between’ Costume Institute au Metropolitan Museum of Art le 1er mai 2017 à New York. (Photo de Neilson Barnard/.)

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

LADY GAGA

Lady Gaga a fait les gros titres en 2010 en acceptant le prix de la vidéo de l’année aux MTV VMA portant une robe apparemment faite de viande. La robe a été conçue par Franc Fernandez et était la contribution de Lady Gaga à sa protestation contre la politique militaire “ne demandez pas, ne dites pas”.

“Ce n’est certainement pas un manque de respect envers quiconque est végétalien ou végétarien”, a déclaré Gaga à Ellen DeGeneres dans une interview post-émission à l’époque.

“Comme vous le savez, je suis l’être humain le plus libre de tout jugement sur Terre”, a-t-elle expliqué. “Il y a beaucoup d’interprétations, mais pour moi ce soir c’est [saying], ‘Si nous ne défendons pas ce en quoi nous croyons, si nous ne nous battons pas pour nos droits, nous aurons bientôt autant de droits que la viande sur nos os.'”

La chanteuse Lady Gaga accepte le prix de la vidéo de l’année sur scène lors des MTV Video Music Awards au NOKIA Theatre LA LIVE le 12 septembre 2010 à Los Angeles, Californie. (Photo de Kevin Winter/.)

RITA ORA

Rita Ora a foulé le tapis rouge des MTV EMA 2017 dans un peignoir blanc et une serviette pour cheveux assortie. Le look a été conçu par la marque de vêtements pour hommes Palomo Spain.

Ora a accessoirisé son look avec des bijoux en diamant.

Rita Ora assiste aux MTV EMA qui ont eu lieu à la SSE Arena de Wembley le 12 novembre 2017 à Londres, en Angleterre. (Photo par Andreas Rentz/. pour MTV)

KATY PERRY

Katy Perry est allée au-delà pour le thème “Camp” au Met Gala 2019.

Perry portait un cheeseburger ébloui comme robe pour une after. Le look de la chanteuse “Teenage Dream” impliquait même un casque de cure-dent. L’ensemble du look a été conçu par Moschino.

Katy Perry assiste à l’afterparty du Met Gala Boom Boom 2019 à l’hôtel Standard le 6 mai 2019 à New York. (Photo de Daniel Zuchnik/GC Images via .)

BILLY PORTER

Billy Porter a également adhéré au thème du Met Gala 2019. L’acteur a séduit en tant que “Dieu du soleil” portant un catsuit orné de bijoux et des ailes de 10 pieds. Le look impressionnant a été conçu par The Blonds.

L’acteur de “Cendrillon” a même été porté dans l’événement sur une litière égyptienne par six hommes torse nu.

Billy Porter arrive pour le gala du Met 2019 célébrant “Camp : Notes on Fashion” au Metropolitan Museum of Art le 06 mai 2019 à New York. (Photo de Karwai Tang/.)

LIZZY GARDINER

Lizzy Gardiner a fait tourner les têtes en se présentant aux Oscars 1995 vêtue d’une robe entièrement faite de cartes American Express en or expirées.

La créatrice australienne portait la robe alors qu’elle acceptait l’Oscar de la meilleure conception de costumes.

Lizzy Gardiner assiste aux Oscars en 1995. (Photo de KMazur/WireImage via .)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS