80 ans après Pearl Harbor, nous savons maintenant que le gouvernement savait que l’attaque allait arriver

Le matin du 7 décembre 1941, des avions japonais, lancés depuis des porte-avions, attaquèrent la flotte américaine à Pearl Harbor à Hawaï, coulant ou endommageant lourdement 18 navires (dont huit cuirassés), détruisant 188 avions et faisant plus de 2 000 morts.

Le lendemain, le président Franklin D. Roosevelt dénonça cette « journée d’infamie » devant le Congrès, dont il obtint une avide déclaration de guerre.

Jusque-là, cependant, les Américains s’étaient massivement opposés à l’implication dans la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient été profondément déçus par la Première Guerre mondiale :

bien qu’on leur ait dit qu’ils se battraient pour la « démocratie » lors de la guerre précédente, les contribuables ont appris du Graham Committee of Congress d’après-guerre qu’ils avaient été escroqués sur quelque 6 milliards de dollars d’armements qui n’avaient jamais été fabriqués ni livrés1 ; les récits d’atrocités sur les soldats allemands (comme couper les mains de milliers d’enfants belges) s’étaient avérés être des fabrications ; le naufrage du Lusitania – la provocation centrale qui a finalement conduit à la déclaration de guerre des États-Unis – avait été commis par l’Allemagne non pas pour tuer des femmes et des enfants (comme le prétend la propagande), mais pour empêcher des dizaines de tonnes de munitions de guerre d’atteindre le front européen . (Cliquez ici pour une démystification du mythe Lusitania.)

Lorsque le Maine a coulé, le sous-secrétaire proactif de la Marine était Teddy Roosevelt. Après la guerre hispano-américaine de 1898, il devint gouverneur de New York et, en 1901, président des États-Unis. Lorsque le Lusitania a coulé, le secrétaire adjoint à la Marine était son cousin éloigné Franklin D. Roosevelt – qui est également devenu gouverneur de New York, puis président.

Tout aussi coïncidence : lors de l’affaire Lusitania, le chef de l’Amirauté britannique était encore un autre cousin de Franklin D. – Winston Churchill. Et dans un effrayant déjà vu, alors que Pearl Harbor approchait, ces deux hommes étaient désormais à la tête de leurs États respectifs.

Dans un discours de 1940 (l’année électorale), Roosevelt déclarait typiquement : « J’ai déjà dit ceci, mais je le répéterai encore et encore : vos garçons ne seront pas envoyés dans des guerres étrangères. »2 Mais en privé, le président avait prévu exactement le contraire : amener l’Amérique dans la guerre mondiale en tant qu’alliée de la Grande-Bretagne, exactement comme Woodrow Wilson l’avait fait pendant la Première Guerre mondiale. Roosevelt envoya son conseiller le plus proche, Harry Hopkins, rencontrer Churchill en janvier 1941. Hopkins dit à Churchill : « Le président est déterminé à ce que nous [the United States and England] gagneront la guerre ensemble. Ne faites pas d’erreur à ce sujet. Il m’a envoyé ici pour vous dire qu’à tout prix et par tous les moyens, il vous mènera jusqu’au bout, quoi qu’il lui arrive – il n’y a rien qu’il ne fasse tant qu’il a le pouvoir humain. »3 William Stephenson, qui dirigeait des opérations de renseignement britanniques aux États-Unis, a noté que les pourparlers entre les états-majors américano-britanniques avaient commencé le même mois dans le « plus grand secret », ce qui, a-t-il précisé, « signifiait empêcher la divulgation au public américain. »4

Le président a offert de nombreuses provocations à l’Allemagne : gel de ses avoirs ; occuper l’Islande; l’expédition de 50 destroyers en Grande-Bretagne ; et avoir des navires de guerre américains escortant les convois alliés. Roosevelt et Churchill espéraient reproduire le succès de l’incident de Lusitania. Mais les Allemands ne leur donnaient aucune satisfaction. Ils savaient que l’entrée de l’Amérique dans la Première Guerre mondiale avait modifié l’équilibre des pouvoirs contre eux, et ils ont évité une répétition de ce scénario.

Comme l’amiral Karl Doenitz, commandant de la flotte de sous-marins allemands, l’a déclaré lors des essais de Nuremberg :

Une zone de sécurité de 300 milles a même été accordée à l’Amérique par l’Allemagne alors que le droit international ne prévoyait qu’une zone de trois milles. J’ai suggéré des champs de mines à Halifax et autour de l’Islande, mais le Führer a rejeté cette proposition parce qu’il voulait éviter un conflit avec les États-Unis. Lorsque les destroyers américains à l’été 1941 ont reçu l’ordre d’attaquer les sous-marins allemands, il m’a été interdit de riposter. J’ai donc été contraint de ne pas attaquer les destroyers britanniques de peur qu’il y ait une erreur.5

Après avoir été poursuivi par le destroyer USS Greer pendant plus de trois heures, le sous-marin allemand U-652 a tiré sur (mais n’a pas touché) le Greer. Le président Roosevelt a déploré cela au public américain comme une attaque non provoquée

