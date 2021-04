80% de taxe sur les gains en capital crypto? 15 choses que nous savons sur les rumeurs

On dit que l’administration Biden envisage un impôt massif de 80% sur les gains en capital crypto.

Voici tout ce que les amateurs de crypto doivent savoir sur ces rumeurs.

Pour commencer, des rumeurs prétendent que la secrétaire au Trésor Janet Yellen veut instituer un impôt sur les gains en capital crypto à 80%. Cependant, il n’y a eu aucune confirmation officielle de cela. Pour ceux qui ne le savent pas, un impôt sur les plus-values ​​n’entre en vigueur que lorsque quelqu’un vend un actif, tel que la crypto ou des actions. Il prend un pourcentage du profit que la personne tire de cette vente et lui applique une taxe. Il y a aussi des impôts sur les gains en capital à long terme et à court terme. Celles-ci varient selon que l’actif a été détenu pendant un an ou moins. Le plafond actuel des impôts sur les plus-values ​​à long terme est de 20%. Certaines rumeurs affirment que le président Biden veut augmenter ce pourcentage à près de 40%. Ensuite, il y a cette rumeur fiscale de 80% sur les gains en capital crypto à prendre en compte. L’idée d’une taxe sur les plus-values ​​cryptographiques de 80% inquiète certains investisseurs dans les actifs numériques. Cela a été clair par la vente que de nombreux cryptos, y compris Bitcoin (CCC:BTC-USD), ont vu ces derniers temps. Certains analystes estiment qu’une taxe sur les plus-values ​​cryptographiques de 80% est peu probable. Les rumeurs d’augmentation de la taxe sur les gains en capital cryptographiques accompagnent les discussions sur d’autres augmentations d’impôts. Des sources inconnues sont à l’origine des rumeurs, et elles surviennent alors que la discussion se poursuit sur la manière dont les impôts sur les gains en capital devraient être perçus. Cela inclut une poussée des démocrates du Congrès qui obligerait les investisseurs à payer sur eux chaque année au lieu de les vendre.

Ron Wyden, le président du Comité sénatorial des finances, a dit ceci à propos du plan.

«Il devrait y avoir un traitement égal pour les salaires et la richesse. Au Comité des finances, nous serons prêts à collecter les sommes que le caucus démocrate du Sénat jugera nécessaires.

Les rumeurs d’aujourd’hui ont un effet majeur sur les crypto-monnaies.

Beaucoup chutent alors que les investisseurs en crypto-monnaies sont rebutés par une vente et ces rumeurs. Cependant, il y en a d’autres dans lesquels il vaut peut-être la peine d’investir. Quelques exemples incluent Dogecoin (CCC:DOGE-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD), et PancakeSwap (CCC:CAKE-USD). Les investisseurs peuvent en savoir plus à leur sujet ci-dessous.

