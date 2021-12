80% des animaux espagnols menacés ne sont pas protégés

26/12/2021 à 09:02 CET

Ramon Diaz

80% des vertébrés terrestres espagnols menacés ne sont pas protégés. C’est la conclusion dramatique d’une étude menée par trois chercheurs espagnols, qui vient d’être publiée dans la revue internationale ‘Journal for Nature Conservation’. Il arrive que quatre vertébrés terrestres sur cinq en situation de vulnérabilité ou de danger ne disposent pas de plans de protection, de gestion, de conservation et de reconstitution, malgré le fait que la législation actuelle l’exige. « La raison ultime de la sous-protection de la faune en Espagne et dans tant d’autres pays pourrait être la manque d’engagement politique et peu de demande sociale pour protéger la biodiversité& rdquor;, soulignent les scientifiques.

« En plus d’être la principale cause de perte de biodiversité, les humains sont également essentiels pour la durabilité et la conservation biologique. Les réglementations pour la conservation des espèces menacées sont essentielles pour répondre à ce défi & rdquor;, comprend le premier paragraphe de l’étude, qui évalue l’efficacité des réglementations obligatoires en Espagne pour la protection efficace des vertébrés terrestres menacés.

Les conclusions de l’étude concernent : seuls 20% des vertébrés terrestres menacés ont des plans de gestion approuvés par les communautés autonomes. Et d’importants biais taxonomiques et régionaux sont observés, puisque certains groupes d’animaux reçoivent beaucoup plus d’attention politique et sociale que d’autres.

« Des niveaux de protection plus élevés apparaissent dans les régions avec des pourcentages plus élevés d’aires protégées, une plus grande sensibilisation des citoyens à l’environnement, un PIB par habitant plus faible et des listes régionales plus courtes », concluent les chercheurs.

Espèces « oubliées »

L’herpétofaune (une branche de la zoologie qui étudie les reptiles et les amphibiens) a moins de plans de gestion approuvés que les mammifères ou les oiseaux. « Nos résultats soulignent l’importance d’intégrer la perspective, les connaissances et les pratiques de toutes les parties prenantes (universités, gouvernements et société) pour appliquer efficacement les réglementations environnementales& rdquor ;, indiquent les auteurs.

Lynx ibérique. | Pixabay

Les actions de conservation se concentrent sur un petit groupe charismatique d’animaux, principalement motivés par la popularité de l’espèce plutôt que par son statut de menace. Un exemple d’oiseau populaire serait la cigogne blanche (Ciconia ciconia), tandis que parmi les espèces ‘oubliées’, seraient les tortues ou les galapagos, reconnues menacées voire en danger d’extinction dans certains cas, mais qui, malgré cela, manquent de plans de gestion.

Un exemple concret du «diversité de traitement& rdquor; peut être vu en Andalousie, où la tortue noire (Testudo graeca) et le lynx ibérique (Lynx pardinus) sont répertoriés comme « en danger », mais le reptile n’a toujours pas de plan pour leur rétablissement, contrairement au félin. et reçoit une grande attention, à la fois politique, sociale et médiatique.

Une autre conclusion est que toutes les régions espagnoles n’ont pas protégé leur faune de la même manière. Il y a « une grande variabilité & rdquor ;, car si certains protègent toutes les espèces menacées, d’autres n’ont élaboré de plans de gestion pour presque aucune d’entre elles. Deux communautés autonomes, la Catalogne et Castilla y León, n’ont même pas de listes régionales approuvées d’espèces menacées. Pour cette raison, ils ont été exclus de l’analyse.

La disparité est énorme : La Principauté des Asturies a toutes ses espèces menacées – parmi lesquelles l’ours brun et le tétras – avec des plans approuvés, tandis que la Communauté de Madrid n’a de plans de gestion que pour 6 pour cent des espèces vulnérables et menacées..

Conscience environnementale

D’un autre côté, les régions avec des listes d’espèces largement menacées ont tendance à couvrir un plus petit pourcentage d’entre elles à l’aide de plans de gestion, « probablement en raison de contraintes budgétaires, techniques et administratives& rdquor;, notent les scientifiques.

« L’application de plans de gestion conjoints pour un groupe d’espèces similaires, qui sont touchés par les mêmes menaces (comme les oiseaux des steppes), ou des plans pour protéger des habitats spécifiques pourrait être utile en cas de rareté des ressources pour les régions avec des listes plus longues & rdquor ;, précise l’étude.

Cigogne blanche. | Pixabay

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les régions avec une plus grande capacité économique (PIB par habitant plus élevé) fourniraient des budgets plus élevés pour les politiques de conservation, mais ils ont trouvé exactement le contraire : le nombre d’espèces menacées avec un plan de gestion a tendance à diminuer lorsque le PIB par habitant augmente. La conclusion est que les régions les plus riches sont aussi « les plus urbaines et industrialisées & rdquor; et « attacher moins d’importance à la nature & rdquor;, peut-être parce qu’il y a « moins de pression sociale sur la protection des espèces & rdquor ;.

L’étude révèle également que le pourcentage d’aires protégées dans une communauté est directement proportionnel au nombre d’espèces avec des plans de gestion approuvés. Plus de ressources économiques et d’efforts de recherche sont alloués aux aires protégées qu’aux territoires non protégés, générant ainsi « plus de connaissances sur les espèces qui les habitent et plus d’éléments pour développer des plans de gestion & rdquor ;.

Une autre variable analysée par les scientifiques était la conscience environnementale, Quoi « varie considérablement entre les différentes régions espagnoles& rdquor ;. La relation entre la conscience environnementale et la proportion d’espèces avec un plan de gestion rend difficile l’identification de la causalité de cette relation, reconnaissent les auteurs.

Longs retards dans l’approbation des plans de gestion

« D’une part, les niveaux élevés de sensibilisation à l’environnement dans les régions peuvent faire pression sur les gouvernements pour qu’ils développent des mesures de conservation ou, au contraire, les plans de conservation favorisent des actions de diffusion pour sensibiliser la société, et ces actions peuvent accroître la sensibilisation à l’environnement & rdquor ; .

« Les régions avec plus d’aires protégées conduisent à une meilleure éducation environnementale et promeuvent le tourisme de la faune, ce qui augmente également la sensibilisation à l’environnement.. En ce sens, le éducation à la conservation, un premier pas vers une plus grande conscience environnementale, pourrait aussi expliquer les biais régionaux dans les plans de gestion & rdquor ;, souligne le document.

Concernant les biais taxonomiques, les oiseaux, suivis des mammifères, obtiennent des pourcentages plus élevés de plans de gestion approuvés que l’herpétofaune. Ces différences pourraient s’expliquer parce que les reptiles et les amphibiens sont « espèces moins populaires& rdquor;, et même subir un « rejet social & rdquor; Dans certaines régions d’Espagne, comme ils sont considérés comme nuisibles par les populations locales, soulignent les auteurs, c’est peut-être pour cela qu’ils ont «moins prioritaire& rdquor; pour les dirigeants politiques.

Triton du Montseny. | Zoo de Barcelone

Un autre aspect que l’étude a révélé concerne la « Gros retards & rdquor; dans l’approbation des plans de gestion. La législation nationale précise qu’un plan de conservation doit être appliqué pour les « vulnérables & rdquor ; dans un délai maximum de 5 ans et un plan de redressement des « menacés & rdquor ; dans un délai maximum de 3 ans.

Mais la réalité est loin de ces exigences, puisque les plans de gestion mettent environ 10 ans pour être approuvés. Et cela en ne considérant que les espèces avec des plans approuvés, qui représentent moins de 30% du total des espèces menacées.

Vulnérabilité au changement climatique

Le plus grand danger est que le retard dans la mise en œuvre des mesures et actions de conservation « pourrait affecter la préservation des espèces, notamment celle des espèces proches de l’extinction & rdquor ;, préviennent les scientifiques, qui soulignent que dans le contexte actuel de « changement global & rdquor ;, le calendrier des actions de conservation est « crucial, en particulier pour les espèces vulnérables au changement climatique & rdquor ;.

Ils soulignent également que l’approbation précoce des plans de gestion est « économiquement plus efficace et améliore la récupération de la biodiversité & rdquor ;. Pour cette raison, ils exigent que les gouvernements approuvent et appliquent « les réglementations nécessaires pour protéger les espèces menacées & rdquor ;; et à la société, pour faire pression sur les gouvernements pour qu’ils élaborent et appliquent par la suite des réglementations.Ils pensent que les groupes de travail locaux et les volontaires environnementaux pourraient améliorer la mise en œuvre effective des plans de gestion.

« Compte tenu de la crise de la biodiversité et des biais taxonomiques et régionaux des espèces menacées en Espagne, nous considérons nécessaire une une plus grande coordination nationale, aussi bien que allocations budgétaires suffisantes pour les chercheurs et les techniciens de couvrir tous les groupes taxonomiques et d’effectuer des évaluations périodiques des deux. listes d’espèces menacées et plans de gestion & rdquor;, recueille l’étude.

Grand tétras. | Pixabay

« Une protection efficace de la biodiversité se traduirait à terme par une augmentation directe et indirecte des services écosystémiques, qui pourraient être considérés comme des investissements à moyen et long terme », concluent les auteurs : Jorge Garcia-Macia, de l’Université d’Alicante; Irène Pérez Ibarra, de l’Université de Saragosse; Oui Roberto C. Rodriguez-Caro, de l’Université Miguel Hernández d’Elche.

Liste par régions

Espèces vertébrées vulnérables et menacées par les communautés autonomes et pourcentage d’entre elles avec des plans approuvés :

1. Asturies 100 % des plans de protection approuvés (6 espèces menacées)

2. La Rioja 63% (22)

3. Îles Baléares 63% (36)

4. Andalousie 60% (45)

5. R.Murcie 44% (20)

6. Îles Canaries 42% (14)

7. C. Valenciana 38% (51)

8. Estrémadure 33% (41)

9. Castille-La Manche 28% (82)

10. Pays Basque 27% (43)

11. Navarre 20% (33)

12. Cantabrie 17% (23)

13. Aragon 11% (28)

14. Galice 9% (65)

15. Madrid 6% (33).

16. Catalogne (n’a pas de liste approuvée d’espèces menacées)

17. Castilla y León (n’a pas de liste approuvée d’espèces menacées)

Étude de référence : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138121001412