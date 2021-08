80 % des dirigeants de banque considèrent les actifs numériques comme un élément essentiel de leur activité en 24 mois

Une nouvelle enquête du cabinet d’audit des Big 4 Deloitte a révélé que 80% des dirigeants du secteur des services financiers (FSI) pensent que les actifs numériques seront un élément indispensable de leur entreprise au cours des 24 prochains mois.

Tel que publié par la société, 81% des dirigeants du FSI conviennent pleinement que la technologie blockchain est largement évolutive et a atteint une adoption généralisée.

L’avènement de la pandémie de Coronavirus accélère fortement l’adoption de la monnaie numérique dans le monde. Avec l’intégration de crypto-monnaies pionnières telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT) sur le devant de la scène, les banques centrales mondiales développent désormais également des formes de monnaie numériques.

Selon le rapport Deloitte, la présence dominante des actifs numériques devrait inciter les banques et autres sociétés de services financiers à explorer de nouveaux modèles commerciaux. Parmi les dirigeants interrogés, qui estiment que la blockchain et les crypto-monnaies qui l’accompagnent ont les principaux cas d’utilisation à la frontière de la conservation (45 %), des nouveaux canaux de paiement (42 %) et de la diversification des investissements/portefeuilles (41 %).

« Au cours de la dernière année, nous avons constaté un changement important dans la façon dont l’écosystème financier mondial envisage les nouveaux modèles commerciaux fondés sur les actifs numériques, et comment cela joue un rôle important dans l’infrastructure financière », a déclaré Linda Pawczuk, directrice de Deloitte. . Consultant LLP, leader mondial et américain de la blockchain et des actifs numériques. “L’enquête” Global Blockchain Survey ” de Deloitte en 2021 montre que la fondation bancaire a fondamentalement survécu et que les acteurs du secteur des services financiers doivent se redéfinir et trouver des moyens innovants de créer une croissance économique dans l’avenir de l’argent. “

Plusieurs enquêtes récemment publiées ont également souligné le potentiel de croissance de la technologie blockchain et de tout ce qui concerne les crypto-monnaies. En plus de la croissance de l’adoption mondiale de la crypto-monnaie révélée par la plate-forme de données Finder, KPMG, l’un des quatre grands cabinets d’audit, a également publié une enquête plus tôt ce mois-ci suggérant un potentiel de maturation supplémentaire de l’espace crypto au second semestre de cette année. .

Source de l’image : Shutterstock