80% des employés de la génération Z déclarent avoir fait une sieste au travail

Alors que les Américains continuent de travailler à domicile en raison de la pandémie en cours, les employés ont plus de liberté pour faire d’autres choses, comme faire des siestes. Bien que dormir au travail puisse sembler irresponsable pour certains, un rapport récent montre que les employés qui se considèrent comme des « nappers » étaient 18 % plus susceptibles que les non-nappers de déclarer avoir obtenu une promotion au cours de la dernière année.

Plushbeds, un fabricant de luxe pour la literie, les matelas et les oreillers, a interrogé 1 000 Américains pour enquêter sur les habitudes de sieste des travailleurs américains. Les résultats ont montré un impact positif non seulement dans la vie quotidienne des gens, mais aussi sur le lieu de travail.

L’étude, publiée en octobre de cette année, a révélé que la sieste au travail était plus courante qu’autrement, avec plus de 2 répondants sur 3 déclarant avoir déjà fait la sieste au travail. Les membres de la génération Z étaient les plus susceptibles d’admettre qu’ils faisaient des siestes sur leur lieu de travail à 80 %, contre 70 % des Millenials. Les personnes qui se considèrent comme des coucheuses ont fait une petite sieste pour aider à des choses comme la productivité et la créativité au travail.

« Pour augmenter la productivité au travail, les gens pensaient que la sieste idéale était de 20 à 30 minutes », selon l’étude. « Pour se sentir plus créatifs, les répondants ont estimé que 10 à 20, c’était beaucoup. »

Pour maximiser encore plus les siestes, combiner le café avec une sieste de 20 minutes a également rendu les gens plus alertes au travail. Surnommée le « nappuccino » par l’expert en gestion et comportemental Daniel Pink, cette technique aide à réduire la quantité d’adénosine, le produit chimique responsable de la fatigue, dans le corps. « C’est magique ! Quand vous vous réveillez, vous êtes immédiatement frappé par ce coup de pouce supplémentaire de caféine », a-t-il déclaré à CNBC Make It. « Mais cela peut aussi être un rituel réparateur auquel vous pouvez vous attendre après avoir travaillé quelques heures. »

Selon l’étude, les coucheuses étaient plus susceptibles d’occuper un poste de direction et d’avoir reçu une promotion au cours de la dernière année que les non-nappes. Cinquante-cinq pour cent des coucheuses occupaient un poste de direction, contre 41 % des non-nappers. Cinquante-trois pour cent des nappeurs avaient également reçu des promotions au cours de la dernière année, contre 35 % des non-nappers.

Bien que les siestes semblent avoir une meilleure qualité de vie, les non-nappers étaient susceptibles de gagner plus d’argent. « Les gens qui n’ont pas touché le foin pendant la journée étaient deux fois plus susceptibles de gagner 100 000 $ ou plus par an », selon le rapport. Les non-nappeurs ont également cité d’autres problèmes liés au sommeil au travail, comme l’étourdissement, l’incapacité de dormir la nuit et tout simplement le fait de ne pas avoir le temps d’en prendre un.

Les auteurs ont cité un autre article publié par Sleep.org en mars, qui rapportait que 70 % des Américains déclarent être régulièrement privés de sommeil, ce qui explique peut-être la nécessité d’une sieste l’après-midi pour passer la journée. Pour cette raison, de nombreux travailleurs pensent que la sieste au travail devrait être déstigmatisée.

« Plutôt que d’être réprimandés, de nombreux répondants pensent que la sieste devrait être intégrée au lieu de travail », selon l’étude. « Certains ont suggéré l’introduction d’une salle de sieste, de dosettes de sieste, d’une allocation pour les somnifères et même de pauses siestes payées. D’autres apprécieraient simplement que les siestes soient encouragées ou même autorisées lorsqu’elles sont sur l’horloge. »

Il y avait plusieurs avantages pour le sommeil que les employés voulaient voir, avec 42% voulant des salles de sieste désignées. 36% des personnes interrogées voulaient simplement la permission de faire une sieste si nécessaire, et 32% voulaient une culture de la sieste saine dans leurs bureaux.

Vérifier:

Vous buvez mal votre café – ces 3 astuces peuvent augmenter votre productivité, disent les experts

Faites ces 3 exercices cérébraux pour « rester mentalement alerte et résoudre les problèmes plus rapidement », explique l’expert en créativité de Stanford

C’est ce qui sépare les équipes les plus performantes de toutes les autres, selon l’expert en psychologie de Stanford

S’inscrire maintenant: Obtenez plus d’informations sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire