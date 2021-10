80% des employeurs britanniques prévoient d’embaucher au cours des 12 prochains mois – Enquête – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Les pénuries aiguës de travailleurs dans les secteurs du transport à l’hôtellerie ont été causées par le Brexit et le Covid-19.

Alors que le Brexit et la pandémie de Covid-19 ont provoqué une grave pénurie de travailleurs dans des secteurs allant du transport à l’hôtellerie et aux services sociaux, au cours des 12 prochains mois, la majorité des employeurs britanniques prévoient d’embaucher du personnel, les intentions de recrutement les plus élevées en huit ans.

Une enquête du cabinet de recrutement Hays montre que 80% des entreprises et autres organisations prévoient d’embaucher plus de personnel au cours des 12 prochains mois. L’Ecosse et le Pays de Galles ont des intentions de recrutement particulièrement élevées où 88% prévoient d’embaucher au cours des 12 prochains mois, suivis par 87% dans l’Est de l’Angleterre et 85% à Londres.

Un peu plus des deux tiers (67 %) des employeurs qui embauchent recherchent du personnel permanent, tandis qu’un tiers recrutent pour des postes temporaires ; et plus d’un quart (28%) embauchent pour des postes entièrement à distance.

Le nombre de personnes travaillant à domicile a augmenté en raison de la pandémie de Covid-19. De nombreux travailleurs sont retournés au bureau depuis que les mesures de verrouillage se sont assouplies mais pas complètement – ​​beaucoup partagent leur temps entre la maison et le bureau.

Au cours des 12 prochains mois, par coïncidence, plus de la moitié des professionnels prévoient de changer d’emploi, le nombre le plus bas signalé dans l’enquête du cabinet de recrutement Hays en huit ans.

La recherche intervient alors que les offres d’emploi au Royaume-Uni ont atteint 1,1 million entre juillet et septembre, le niveau le plus élevé depuis le début des records en 2001, selon les chiffres officiels. Les pénuries de personnel ont atteint les niveaux les plus élevés depuis des décennies, menaçant la reprise de l’économie après la crise de Covid-19, dans les retombées du Brexit, qui a entraîné le départ de nombreux travailleurs étrangers du pays, et de la pandémie.

Sur les 22 700 employeurs et professionnels recensés par l’enquête Hays, plus des trois quarts des employeurs ont connu des pénuries de compétences au cours de la dernière année, contre 67 % en 2021. Près de la moitié ont déclaré que cela avait nui à la productivité et un nombre similaire a déclaré que cela avait affecté le moral des employés, contre 37 % l’an dernier.

Pour faire face aux pénuries, 44 % ont embauché des travailleurs temporaires ou contractuels ; 22% ont avancé leurs dépenses marketing pour attirer les talents ; 21 % déclarent avoir recruté des apprentis et 20 % ont reconverti le personnel existant dans un nouveau poste. Environ un quart disent qu’ils sont plus susceptibles de proposer des contre-offres au personnel qu’avant la pandémie.

Simon Winfield, directeur général de Hays UK & Ireland, a déclaré :

« Les employeurs à la recherche de talents qualifiés se sont encore intensifiés, en raison du rebond rapide de l’économie, des pénuries de compétences existantes et, dans certains domaines, tels que la construction, du retour des travailleurs dans l’UE à la suite des restrictions de Covid-19 et du Brexit. Presque tous les employeurs sont confrontés aux mêmes défis pour trouver les compétences dont ils ont besoin, et nous constatons une réelle demande dans les domaines de la technologie, de la construction, de l’ingénierie et du marketing, où les employeurs ne peuvent pas embaucher assez rapidement.

Les pénuries de personnel se répercutent des secteurs du transport routier, de l’agriculture et de l’hôtellerie dans presque tous les secteurs de l’économie, exerçant une « sévère pression » sur les entreprises de taille moyenne à travers le Royaume-Uni, selon un rapport du cabinet d’expertise comptable et de conseil BDO trouvé plus tôt ce mois-ci.

Une crise du carburant déclenchée par une pénurie de camions et de chauffeurs de carburant ces dernières semaines, lorsque de nombreuses stations-service se sont taries au milieu des achats de panique et ont également laissé certaines étagères de supermarchés vides. Tesco a même commencé à utiliser des découpes en carton de fruits, légumes et autres produits d’épicerie pour combler les vides sur les étagères. Au milieu d’un boom des achats en ligne, la Grande-Bretagne est estimée à court de 100 000 chauffeurs routiers.

Une entreprise sur quatre confrontée à des problèmes de recrutement a cité un nombre réduit de candidats européens, selon un récent rapport de l’Office for National Statistics. Ce chiffre est passé à près d’un sur deux dans les activités de transport et de stockage.

Le gouvernement a été appelé par des chefs d’entreprise à étendre le système de visas pour permettre aux employeurs d’embaucher plus de personnel à l’étranger comme solution à court terme. Le gouvernement n’a accordé que 5 000 visas temporaires supplémentaires aux chauffeurs de camion et 5 500 autres aux aviculteurs. Cependant, la participation a été terriblement faible.