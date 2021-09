80% des huileries du Gujarat resteront fermées en raison de la pénurie de matières premières

in

Les grands acteurs dont Adani ayant la capacité de stocker des matières premières en grande quantité ont poursuivi leurs activités, a déclaré une source à Adani Wilmar.

Plus de 80% des huileries resteraient fermées dans tout le Gujarat en raison de la pénurie de matières premières – arachide et coton – jusqu’au début de la nouvelle saison à partir de la mi-octobre.

Sur les près de 1 000 unités de broyage de graines oléagineuses au Gujarat, plus de 800 sont déjà fermées, a déclaré Samir Shah, président de l’Association des huiles comestibles et des graines oléagineuses de l’État du Gujarat, ajoutant : « Les stocks d’arachides et de graines de coton de qualité se sont presque épuisés. La Fédération nationale des coopératives agricoles de commercialisation (NAFED) dispose d’un stock d’arachides, mais en raison de la hausse des prix, les huileries s’abstiennent d’acheter. De même, les prix gonflés des graines de coton, eux aussi de qualité inférieure, sont inabordables pour les unités de trituration.

Les grands acteurs dont Adani ayant la capacité de stocker des matières premières en grande quantité ont poursuivi leurs activités, a déclaré une source à Adani Wilmar. D’ici la fin du mois en cours, la plupart des huileries restantes devront cesser leurs activités à l’exception de 20 à 25 grandes marques et attendre l’arrivée de nouveaux stocks de matières premières une fois que la saison de récolte de l’arachide et du coton commencera à partir de la mi-octobre, a déclaré un important courtier en graines oléagineuses comestibles.

Avdhesh Sejpal, président de All India Cotton, Cotton Seeds and Cotton Cake Brokers Association, a déclaré que les producteurs de coton avaient vendu leur production avant mars en raison de la situation pandémique de cette année qui a entraîné une pénurie de matières premières pour les unités de broyage des graines de coton.

En outre, les exportations de coton sont passées de près de 30 balles de lakh à 55 balles de lakh cette année en provenance du Gujarat, a déclaré Sejpal, ajoutant qu’« à l’heure actuelle, les prix du coton ont augmenté au-delà de 57 000 roupies par balle, ce qui est le plus élevé des 12 dernières années. années. Généralement, au mois de septembre, le stock de graines de coton au Gujarat reste autour de 1,8 à 2 lakh tonne, mais cette année, à peine 22 000 à 25 000 tonnes de graines de coton sont stockées chez des agriculteurs de qualité inférieure, a-t-il ajouté.

Les prix de l’huile d’arachide et de l’huile de coton ont augmenté de plus de 100 roupies par boîte de 15 kg en l’espace d’un mois seulement, a-t-il déclaré, ajoutant qu’avec l’arrêt des activités de broyage, les prix pourraient encore augmenter.

Comme vendredi, les prix de l’arachide oscillent entre 2 550 et 2 600 Rs la boîte de 15 kg. Au cours de la deuxième semaine d’août, les prix de l’huile d’arachide étaient d’environ Rs 2 450 à Rs 2 480. De même, les prix de l’huile de coton sont également passés d’environ Rs 2400 à Rs 2500 actuellement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.