80% des Indiens admettent que Covid-19 a été un signal d’alarme pour rétablir leur santé financière : Enquête

La création d’un fonds d’urgence apparaît comme le principal objectif financier dans l’environnement actuel pour tous les genres.

Aussi difficile et perturbateur que soit le Covid-19, il façonne également les comportements vis-à-vis des finances personnelles. Selon les résultats de l’enquête Scripbox pour la Journée mondiale de l’épargne 2021, 80% pensent que Covid-19 a été un signal d’alarme pour eux, pour mettre de l’ordre dans leurs finances personnelles et corriger leur trajectoire pour une meilleure santé financière. Un répondant sur trois déclare que le plus grand facteur de stress pendant Covid-19 a été la santé financière et le bien-être, avant la santé physique et les relations.

Au nom de la Journée mondiale de l’épargne (célébrée mondialement le 31 octobre), Scripbox a publié son rapport visant à sensibiliser à l’importance de l’épargne et de l’investissement qui peuvent créer un cercle vertueux avec des avantages à vie.

Le rapport indique que 28% des femmes sont des investisseurs plus intelligents aujourd’hui qu’avant la pandémie, contre 26% des hommes interrogés, qui se sont évalués de la même manière. Les experts disent que les hommes et les femmes reconnaissent que le rôle de la pandémie dans celle-ci a changé leur comportement vis-à-vis de l’épargne et de l’investissement.

Le rapport indique que le changement de comportement positif avec les finances personnelles est évident dans les mesures prises par les répondants au sondage. 51 pour cent ont commencé à épargner plus qu’avant, tandis que 36 pour cent des personnes interrogées investissent davantage dans la création de richesse pour améliorer leur santé financière. Les femmes complètent leur épargne accrue par des dépenses discrétionnaires réduites, une action soutenue par 29 % des femmes interrogées. Alors que 20 pour cent déclarent avoir un plan financier en place pour atteindre leurs objectifs personnels, 15 pour cent recherchent l’aide d’un professionnel pour prendre des décisions d’investissement.

Compte tenu de l’incertitude, l’enquête indique que les Indiens préfèrent conserver l’argent excédentaire dans leurs comptes d’épargne ou dans des dépôts fixes, puis investir dans des fonds communs de placement. 53 pour cent des répondants au sondage placent leur argent excédentaire dans un compte d’épargne tandis que 41 pour cent disent qu’ils le placent dans un dépôt fixe ou un dépôt récurrent. 37 pour cent des répondants préfèrent les fonds communs de placement comme premier choix d’investissement, suivis des actions (24 pour cent), de l’or (24 pour cent), de la crypto-monnaie (14 pour cent) et de l’achat de biens immobiliers (14 pour cent).

La création d’un fonds d’urgence apparaît comme le principal objectif financier dans l’environnement actuel pour tous les genres. Alors que 34 pour cent des hommes ont choisi les soins de santé comme leur prochain objectif financier important, 38 pour cent des femmes préféreraient mettre de l’argent de côté pour l’éducation des enfants. L’achat d’une maison figurait parmi les principaux objectifs financiers de 29 % des répondants.

Le rapport révèle en outre que, alors que les Indiens réévaluent leur situation financière et s’engagent à nouveau à épargner, le recul est de 20/20. 56% des personnes interrogées déclarent qu’elles aimeraient conseiller à leurs plus jeunes de commencer à investir le plus tôt possible dans la vie.

Atul Shinghal, fondateur et PDG de Scripbox, déclare : « Tout comme l’utilisation du numérique est une nouvelle habitude acquise par beaucoup pendant la pandémie, le comportement financier s’est également transformé avec une préférence pour les interactions numériques et cette augmentation de l’utilisation des services numériques est là. rester. L’enquête confirme qu’en plus d’épargner davantage et d’investir pour la création de richesse, la réduction des dépenses discrétionnaires et la création d’un fonds d’urgence sont ce à quoi ils accordent le plus d’attention, pour mieux se préparer à la nouvelle normalité.

Il ajoute encore. « En outre, alors que les moyens d’épargne traditionnels sont toujours populaires, il est encourageant de voir une préférence accrue pour les options d’investissement robustes comme les fonds communs de placement par rapport au trading. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.