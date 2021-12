80% des stations de ski ouvriront pour le pont Purísima

03/12/2021 à 17:53 CET

80% des stations de ski et de montagne faisant partie d’ATUDEM seront ouvertes ce pont de décembre, tant pour la pratique des sports d’hiver que pour un usage touristique. L’hiver est arrivé tôt cette année, avec les éruptions d’air polaire ces derniers jours, les pluies et les chutes de neige, notamment dans la moitié nord de la péninsule.

Le résultat a été de fortes épaisseurs de neige dans la plupart des stations ATUDEM. Les prévisions pour le pont sont de la neige jusqu’au drapeau et un froid soutenu, selon l’AEMET.

Gares ouvertes

Par systèmes, toutes les stations du système pyrénéen seront ouvertes: Astún, Candanchú, Cerler, Formigal-Panticosa, Valdelinares, Lllanos del Hospital, Baqueira / Beret, Espot, Port Ainé, Tavascán, La Molina, Masella, Vall de Núria, Vallter 2000, Boí Taüll et Lles.

Dans le Le système Penibético sera en opération Sierra Nevada, tandis que le système cantabrique sera actif avec plus de 70% de ses gares ouvertes : Alto Campoo, Valgrande Pajares, Fuentes de Invierno, San Isidro et Leitariegos (5/7).

Aussi, plus de 80% des stations du Système Central ouvriront ses installations (Puerto de Navacerrada, La Pinilla, Sierra de Béjar et Madrid SnowZone). Enfin, illes deux stations du système ibérique seront en service (Valdezcaray et Javalambre).

Engagement sur la qualité des installations

Pour cette saison, Les stations ATUDEM ont investi 38,2 millions d’euros, le chiffre le plus élevé de ces dernières années, selon le rapport récemment publié Désir de neige. Ce chiffre confirme, une fois de plus, l’engagement des stations espagnoles pour la qualité de leurs installations et le respect de l’environnement, malgré le contexte économique compliqué causé par la pandémie.

L’investissement a été particulièrement marquant dans le jeu des pistes, qui s’élève cette saison à 13,98 millions d’euros, l’un des chiffres les plus élevés pour ce concept de la dernière décennie. « Les stations espagnoles sont meilleures cette saison qu’il y a un an& rdquor ;, comme indiqué Jésus Ibáñez, président de l’ATUDEM.

Avec tout cela, ATUDEM met en avant les bonnes attentes pour cette nouvelle saison 2021-2022, qui présente des chiffres records en termes d’investissements.