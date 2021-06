Ethereum (ETH)

800 ETH brûlés depuis le lancement de la mise à niveau d’Ethereum London, y compris EIP-1559 sur Ropsten Testnet

La mise à niveau très attendue d’Ethereum London approche de sa ligne d’arrivée alors que la dernière étape a été franchie avec le lancement du hard fork sur testnet.

Avant son déploiement complet le mois prochain, cette semaine, la mise à niveau qui inclut l’EIP-1559 a été publiée sur Ropsten.

« Nous avons un bloc ! Cela a pris un peu plus de temps que prévu, mais Londres est en direct sur Ropsten », a tweeté le développeur principal Tim Beiko jeudi matin.

La prochaine étape du déploiement du hard fork à Londres sera déployée sur le réseau de test Goerli prévu pour le 30 juin, après quoi elle sera lancée sur le réseau de test Rinkeby le 7 juillet et enfin sur le réseau principal Ethereum plus tard dans le mois.

La grande question concernant la mise à niveau est de savoir si cela réduira les frais de gaz, qui, pendant le manque continu d’activité sur la chaîne et l’introduction de solutions de couche 2, ont déjà considérablement diminué. Alors que les frais d’essence sont actuellement d’environ 10 gwei, les frais de transaction moyens sur le réseau sont d’environ 3,50 $, loin du pic de 70 $ à la mi-mai.

L’EIP 1559 ne vise en fait pas à réduire les frais, bien qu’il puisse apporter une prévisibilité des frais, ce qui peut empêcher les utilisateurs de payer trop souvent les frais d’essence. La mise à niveau modifiera en fait le mécanisme d’enchères de frais actuel et aura des « frais de base » pour les transactions à inclure dans le prochain bloc. Ceux qui veulent que leur transaction soit la priorité peuvent ajouter un « pourboire » pour accélérer les choses.

Ce que fera EIP 1559, c’est qu’il brûlera ces «frais de base», qui modifient les dépenses sur le niveau de remplissage d’un bloc, permettant aux utilisateurs de définir des frais de gaz plus bas et plus précis. Brûler les frais de gaz fera effectivement d’Etherum un actif déflationniste.

Environ 800 ETH ont été brûlés depuis le lancement sur le testnet, que l’on peut voir ici, un outil partagé par le fondateur d’EthHub Anthony Sassano.

Voici la contrepartie de la gravure par bloc, avec un maximum de 768 ETH pour le bloc le plus cher. https://t.co/kElEcUVpHa pic.twitter.com/fu2988TFyS – Péter Szilágyi (karalabe.eth) (@peter_szilagyi) 24 juin 2021

Cette réduction de l’offre devrait faire monter les prix de l’éther, qui ont enregistré une baisse de plus de 66% lors de la récente vente massive. Au moment de la rédaction, l’ETH se négocie à moins de 1 900 $.

Selon DCInvestor, EIP-1559 n’aura pas d’effet positif immédiat sur le prix de l’ETH car «trop de gens pensent que ce sera le cas, et le mécanisme lui-même ne brûlera pas aussi rapidement de nombreuses données provenant des réductions de moitié BTC pour montrer un effet non immédiat. mais à long terme, c’est hyper-haussier.

Cependant, il ne s’agit pas de pompes de prix à court terme mais “d’améliorer l’UX et de renforcer économiquement l’ETH en tant qu’actif à long terme”, a-t-il ajouté.

En attendant, la communauté ETH reste enthousiasmée par le changement de preuve de participation (PoS) qui devrait être activé sur Ethereum via une mise à niveau rétrocompatible ou un “hard fork” au début de l’année prochaine. Avec cela, les validateurs ETH 2.0 prendront en charge la possibilité pour les mineurs de commander des transactions et commenceront à gagner des frais en plus des intérêts qu’ils reçoivent de l’éther jalonné.

Jusqu’à présent, près de 6 millions d’ETH ont été déposés dans ETH 2.0 pour le jalonnement.

Depuis janvier, la quantité d’Ether détenue dans les contrats intelligents a également augmenté, augmentant de plus de 50% pour atteindre un sommet historique à 26,7 millions d’ETH, contrairement à la quantité d’ETH détenue sur les échanges de crypto-monnaie qui est tombé à un plus bas de deux ans à 13 millions d’ETH.

Ethereum/USD ETHUSD

1 854,6761-$104,97-5,66%

Volume 20,32 bVariation -104,97$Ouverture1 854,6761$Circulation 116,43 mMarket CAP 215,95 b

