81 pays explorent maintenant les devises numériques de la banque centrale – 5 CBDC entièrement lancées ⋆ 10z viral

par Kevin Helms, Bitcoin :

Quatre-vingt-un pays explorent désormais les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), selon un nouveau tracker. Ce nombre est de 46 pays de plus que le nombre de mai de l’année dernière. En outre, cinq pays ont pleinement lancé leurs propres monnaies numériques.

81 banques centrales envisagent de lancer leurs propres devises numériques

Le Centre de géoéconomie de l’Atlantic Council a dévoilé la semaine dernière un nouveau tracker de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) doté d’une base de données interactive.

Le Geoeconomics Center s’est décrit comme “une organisation non partisane qui galvanise le leadership et l’engagement des États-Unis dans le monde, en partenariat avec des alliés et des partenaires, pour trouver des solutions aux défis mondiaux”, indique son site Web.

La version originale du tracker CBDC, lancée en avril de l’année dernière, a été utilisée par la Réserve fédérale américaine et la Banque des règlements internationaux (BRI), affirme le centre, ajoutant que selon le nouveau tracker :

81 pays (représentant plus de 90 pour cent du PIB mondial) explorent actuellement une CBDC. Dans notre rapport original publié en mai 2020, seuls 35 pays envisageaient une CBDC.

Le centre a noté que «des pays avec les 4 plus grandes banques centrales (la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Banque d’Angleterre), les États-Unis sont les plus en retard» dans le développement d’un monnaie numérique.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré en février que le dollar numérique était une “très haute priorité” pour la Fed. Cependant, il a souligné la nécessité de « faire les choses correctement », au lieu de se précipiter pour lancer un dollar numérique, en particulier pour concurrencer le yuan numérique chinois. Néanmoins, le président a récemment déclaré: «Vous n’auriez pas besoin de pièces stables, vous n’auriez pas besoin de crypto-monnaies si vous aviez une monnaie numérique américaine. Je pense que c’est l’un des arguments les plus solides en sa faveur.

Pendant ce temps, “5 pays ont maintenant pleinement lancé une monnaie numérique”, a ajouté le Geoeconomics Center. Ce sont les Bahamas, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie et Grenade.

Carte mondiale des monnaies numériques de la banque centrale. Source : Centre de géoéconomie de l’Atlantic Council.

Le centre a en outre détaillé que « 14 autres pays, dont des économies majeures comme la Suède et la Corée du Sud, sont maintenant au stade pilote avec leurs CBDC et préparent un éventuel lancement complet ».

Josh Lipsky, directeur du Centre de géoéconomie et ancien conseiller principal au Fonds monétaire international (FMI), a déclaré :

Avant Covid, les monnaies numériques des banques centrales étaient en grande partie un exercice théorique. Mais avec la nécessité de distribuer des mesures de relance monétaire et budgétaire sans précédent dans le monde, combinée à la montée en puissance des crypto-monnaies, les banques centrales ont rapidement réalisé qu’elles ne pouvaient pas laisser passer l’évolution de la monnaie.

Que pensez-vous des 81 banques centrales qui explorent leurs propres monnaies numériques ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

