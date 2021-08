82.5 Communications remporte le mandat de communication d’Ajanta Shoes

Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences

82.5 Communications, Kolkata a mis en sac le mandat de communication pour la marque de chaussures Ajanta Shoes, à la suite d’un argumentaire multi-agences. La marque basée à Kolkata, qui était présente dans l’Est, étend désormais son empreinte marketing à d’autres régions du pays, a indiqué la société dans un communiqué. “Ayant un solide réseau de distribution de plus de 20 000 détaillants à travers l’Inde, et avec de nouveaux produits en préparation, c’est une période passionnante dans le parcours de l’entreprise”, a-t-il ajouté.

La collection Royalz 2021 est la première campagne déployée pour Ajanta par le bureau 82.5 Communications de Kolkata. Royalz, une ligne de sandales pour hommes et femmes couvrant à la fois les vêtements décontractés et les vêtements de cérémonie, est une sous-marque d’Ajanta.

La campagne Ready to Step Out explore différentes situations pertinentes non seulement pour la période de l’année – en particulier au Bengale – mais aussi l’idée plus large de reprendre une vie «normale», mais avec des garanties. Selon Sagnik Banik, MD, Ajanta Shoes, dans le contexte des blocages et des restrictions, la marque a voulu créer une ambiance de bien-être et a informé 82.5 que la campagne devrait être fondée sur l’envie des gens de revenir à la normalité.

Notre association avec Ajanta Shoes a donné un coup de fouet à notre démarche, a déclaré Sumanto Chattopadhyay, président et CCO de 82.5 Communications India. “Alors que le monde s’aventure lentement mais sûrement dans le monde extérieur, nous sommes prêts avec nos publicités pour les sandales Royalz d’Ajanta”, a-t-il ajouté.

Pour Sharmista Dev, responsable du 82.5 Communications Kolkata, les chaussures font partie intégrante de l’habillement lorsque nous sortons et le fait d’être en mode confinement a supprimé ce simple plaisir de s’habiller. « C’est exactement ce que nous voulions rappeler aux gens, alors qu’ils se préparent à sortir. Mais bien sûr, sortir avec prudence », a déclaré Dev.

