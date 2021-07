82% des gestionnaires de patrimoine et des investisseurs institutionnels augmenteront considérablement leurs avoirs en crypto dans les 3 ans

in

82% des gestionnaires de patrimoine et des investisseurs institutionnels déclarent qu’ils augmenteront considérablement leurs avoirs en crypto dans les 3 ans

Seuls 7 % des répondants à cette nouvelle enquête ont déclaré qu’ils réduiraient leur exposition à la cryptographie, et à peine 1 % ont déclaré qu’ils vendraient l’intégralité de leur avoir.

Quatre investisseurs institutionnels et gestionnaires de fortune sur dix des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne et des Émirats arabes unis qui sont exposés aux crypto-actifs ont révélé qu’ils augmenteraient considérablement leurs avoirs d’ici 2023.

Ces conclusions ont été révélées par une nouvelle enquête menée par Nickel Digital Asset Management début juin. À l’époque, le prix du Bitcoin se situait entre 30 000 $ et 35 000 $.

Selon l’entreprise, dans la plupart des cas, les investisseurs institutionnels détenant des avoirs en crypto-monnaies ont des niveaux d’exposition très faibles lorsqu’ils commencent à tester les marchés. Anatoly Crachilov, co-fondateur et PDG de Nickel Digital a déclaré :

“Le nombre d’investisseurs institutionnels et d’entreprises détenant des bitcoins et d’autres actifs cryptographiques augmente, et leur confiance dans la classe d’actifs augmente également.”

L’enquête a en outre indiqué que si 82% prévoyaient d’augmenter leur exposition, seulement 7% ont déclaré qu’ils réduiraient leur exposition à la cryptographie, et seulement 1% ont déclaré qu’ils vendraient la totalité de leurs avoirs.

En ce qui concerne ce qui motive cet intérêt, 58% des personnes interrogées ont déclaré que la principale raison d’investir davantage dans les actifs numériques était les perspectives de croissance du capital à long terme des actifs cryptographiques. Cela a été suivi par 38% déclarant qu’ils deviennent plus à l’aise et plus confiants dans la détention de la classe d’actifs.

37% ont cité plus de gestionnaires de fonds et d’entreprises investissant, ce qui leur donne plus de confiance pour investir, 34% déclarant qu’une amélioration de l’environnement réglementaire est également un facteur clé pour vouloir augmenter leur allocation.

Beaucoup de ces investisseurs professionnels qui détiennent déjà des cryptos et cherchent à augmenter leur exposition sont motivés par plusieurs facteurs, notamment les solides performances du marché pendant la crise de Covid-19, a déclaré Crachilov.

Crachilov a également souligné que des investisseurs et des sociétés plus établis approuvaient le marché, ainsi que l’amélioration des infrastructures et du cadre réglementaire, comme d’autres facteurs pour le même, affirmant: “Ces tendances continueront de se développer”.

