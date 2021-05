83% des sols agricoles en Espagne ont des traces de pesticides

11/05/2021 à 09:07 CEST

83% des sols agricoles espagnols et ont des traces de pesticides. Et beaucoup d’entre eux contiennent des mélanges de ces substances dont les effets sur le sol sont encore inconnus. Une étude internationale, à laquelle l’Université de Cordoue a participé, a mis en garde contre cette situation et a mis en évidence la nécessité de définir et d’introduire des réglementations sur ce type de “ cocktail ” de pesticides pour protéger la biodiversité des sols et la qualité de la production végétale.

L’équipe, dirigée par Violette Geissen, de l’Université de Wageningen (Pays-Bas), a analysé 340 échantillons de sol de trois pays européens – le Portugal, les Pays-Bas et l’Espagne – et a comparé la distribution de la teneur en pesticides dans les sols à faible agriculture. pratiques biologiques.

Les analyses chimiques ne laissent aucun doute: la teneur totale en pesticides dans le les sols à usage agricole conventionnel sont entre 70% et 90% plus élevés que dans les sols à pratiques organiques, bien que ces derniers contiennent également des polluants de ce type.

Dans 70% des sols conventionnels, des mélanges contenant jusqu’à 16 résidus par échantillon ont été détectés, alors que seulement un maximum de cinq pesticides différents ont été trouvés dans les sols organiques. Les résidus les plus fréquemment retrouvés et en plus grande quantité étaient les herbicides glyphosate et pendiméthaline.

Les échantillons ont été collectés entre 2015 et 2018, et comme il n’y a pas eu de changement majeur en termes de gestion des sols depuis, ils sont «indicatifs de la situation actuelle et probablement d’autres zones agricoles de l’Union européenne», selon les chercheurs. .

Les analyses ont été réalisées avec des échantillons obtenus à deux endroits dans le cas de l’Espagne (Valence et Carthagène), un site dans le cas du Portugal (Bairrada) et un autre aux Pays-Bas (Groningen). Les analyses ont porté sur quatre des principales cultures européennes: les produits horticoles et les oranges (Espagne), les raisins (Portugal) et les pommes de terre (Pays-Bas).

Les scientifiques considèrent qu’une fois connue la forte présence de pesticides et de “ cocktails ” de ces derniers dans les sols agricoles européens, il est nécessaire d’étudier les effets de ces mélanges complexes et cumulatifs sur la santé des terres, une zone dans laquelle il est actuellement un grand manque d’information.

Les pesticides destinés à prévenir, détruire, attirer, repousser ou combattre tout ravageur, utilisé dans l’agriculture européenne depuis plus de 70 ansPar conséquent, les chercheurs ont jugé nécessaire de surveiller sa présence, ses niveaux et ses effets sur la qualité et les services des sols européens, dans le but que les résultats de l’étude servent de base à l’établissement de nouveaux protocoles pour l’utilisation et l’approbation de nouveaux produits phytosanitaires.

Les résultats de l’étude corroborent celle menée en 2018 à travers deux projets financés par l’Union européenne (UE), ISQAPER et RECARE. Des échantillons ont ensuite été collectés dans 11 pays européens – y compris l’Espagne – et des résidus de pesticides ont été trouvés dans 83% des sols agricoles analysés et 166 combinaisons différentes.

Les mélanges les plus couramment détectés aux concentrations les plus élevées étaient le glyphosate herbicide controversé et son métabolite acide aminométhylphosphonique, suivi du pesticide couramment utilisé, le dichlorodiphényltrichloroéthane (interdit dans l’UE en 1986) et les fongicides à large spectre boscalid, époxiconazole et tébuconazole.

Les échantillons provenaient dans ce cas de sols utilisés pour la production de céréales, de cultures permanentes, de tubercules, de cultures industrielles non permanentes, de légumes secs et de légumineuses, de fleurs et de cultures fourragères.

Cette étude, comme celle qui est désormais co-vedette par l’Université de Córdoba, a souligné la nécessité de promouvoir des programmes de surveillance des résidus de pesticides et les effets combinés des mélanges de résidus sur les sols.

Actuellement, environ 2000 pesticides contenant 500 produits chimiques sont utilisés en Europe. Cependant, les données sur la manière dont ces substances affectent la qualité du sol sont incomplètes et fragmentées et ne reflètent pas clairement leur impact global sur les systèmes pédologiques et la santé humaine.

Conclusions de l’étude de l’Université de Cordoue:

-Les mélanges de résidus de pesticides étaient présent dans tous les lieux étudiés dans les pratiques agricoles conventionnelles, à la fois dans les échantillons prélevés au début de la saison de croissance et dans les échantillons prélevés après la récolte.

-Au sols organiques, les niveaux de résidus étaient de 70% à 90% inférieurs que dans les domaines conventionnels; cependant, la plupart des sols organiques contenaient également des mélanges de résidus.

–L’effet général des mélanges de déchets sur la santé des sols est inconnu. Des tests innovants sont nécessaires de toute urgence pour tester les effets de ces «cocktails»; de pesticides détectés dans la santé des sols de manière globale, avant d’approuver de nouveaux pesticides pour le marché de l’Union européenne.

–Des points de référence doivent être définis pour les mélanges de déchets de pesticides dans tous les systèmes agricoles, afin de protéger la santé des sols, la biodiversité des sols et la qualité des aliments.

-Le tTemps nécessaire pour la transition vers l’agriculture biologique (certifié) devrait également s’appuyer sur des mélanges de résidus de pesticides dans le sol au moment de l’initiation de la transition.

Etude de référence: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004073

Cela peut vous intéresser: Le glyphosate, un herbicide au centre de la polémique