83 Espagnols ont un billet pour les Jeux paralympiques de Tokyo

04/09/2021 à 12:18 CEST

Le classement du rameur Javier Reja cette semaine dans la régate organisée à Varèse (Italie) s’étend à 83 le nombre d’athlètes espagnols avec des billets directs pour les Jeux paralympiques de Tokyo, qui se tiendra du 24 août au 5 septembre.

L’Espagne a 34 places dans les sports d’équipe: 24 en basketball en fauteuil roulant (douze pour le masculin et douze pour le féminin) et dix en football-5 pour les aveugles, tous réalisés dans les Européens de 2019.

Dans basketball en fauteuil roulant, les deux équipes se rencontreront à nouveau lors de certains Jeux 29 ans après la dernière fois, qui était à Barcelone 92, bien qu’à cette occasion, l’équipe féminine l’ait fait en tant que pays hôte et ne soit pas classée selon ses propres mérites, comme elle le fait. à Tokyo.

Dans football, les huit joueurs aveugles et les deux gardiens sans handicap qui composent l’équipe nationale n’ont jamais manqué un Jeux et ont également assuré leur présence à Tokyo après avoir remporté le dernier titre continental à Rome, en remportant la finale à France.

Avec 24 sièges, il a également le natation, un sport qui a distribué tout son quota à l’exception des invitations qui peuvent arriver à la dernière minute Comité international paralympique.

Pour le moment, seuls cinq nageurs espagnols ont atteint le minimum A. Teresa Perales, Toni Ponce et Íñigo Llopis avec un handicap physique; Marta Fernandez avec paralysie cérébrale et Michelle Alonso avec une déficience intellectuelle.

Avec un minimum B, il y en a dix autres. Maria Delgado et Ariadna edo Ils sont les seuls à avoir une déficience visuelle et les autres ont un handicap physique: Miguel Angel Martinez, Luis Huerta, Nahia Zudaïre, Oscar Salguero, Sarai Gascon, Nuria Marqués, Jacobo Garrido et José Antonio Marí. Le billet direct peut être obtenu dans les différents Épreuves mondiales des prochains mois et dans le Madère européenne de mai.

le Athlétisme L’Espagnol compte actuellement douze places de qualification pour les athlètes handicapés, sept pour les hommes et cinq pour les femmes.

Sur ces douze places, huit ont déjà été attribuées. Les marathoniens les ont Alberto Suarez et Gustavo Nieves, sprinteurs Adiaratou Iglesias et Gerard Télécharger, les pichets Kim Lopez et Hector Cabrera, le mediofondista Yassine Ouhdadi et le cavalier Ivan Cano, tous malvoyants. D’autres athlètes aiment Mari Carmen Paredes, Xavi Porras, Álvaro del Amo, Susana Rodriguez, Desirée Vila et Miriam Martinez.

Dans tennis de table il y a six athlètes classés par classement. Ils sont Iker Sastre, Álvaro Valera, Jordi Morales, Juan Bautista Pérez, Eduardo Cuesta et José Manuel Ruiz, grièvement blessé le mois dernier après une rupture du tendon d’Achille à la jambe droite et travaillant contre la montre pour disputer ses septièmes Jeux.

le cyclisme no repartirá el total de sus plazas hasta el cierre del ránking por naciones el 6 de junio de 2021, pero España dispone ya de dos plazas, una en pista para la clase C1 y otra en carretera para la C1, C2 o C3, logradas ambas pour Ricardo Ten en 2018 et 2019. Dans ce sport, comme dans les sports d’équipe, la nomination de l’entraîneur national est la seule façon d’être aux Jeux.

Dans canoë sont classés Higinio Rivero et Image de balise Juan Antonio Valletandis que l’aviron a son carré Javier Reja, qui en 2016 était à Rio mais sur le canoë.

Dans taekwondo, qui fera ses débuts paralympiques à Tokyo, l’Espagne a une place dans la classe K44 de moins de 61 kilos, obtenue par Alex Vidal, et en tournage Juan Antonio Saavedra, récemment vainqueur du Coupe du monde des Emirats Arabes Unis En forme de carabine à air comprimé allongée sur 50 mètres, vous disposez également d’un billet pour Tokyo.

Dans d’autres sports tels que le judo, le tennis en fauteuil roulant, le triathlon, l’escrime ou l’haltérophilie, de nombreux athlètes espagnols ont la possibilité de se qualifier pour Tokyo lors des compétitions à venir.