83 le film : ce que le réalisateur Kabir Khan a dit à propos des collections modérées du box-office

83 billetterie : Cricket biopic 83 est sorti il ​​y a environ deux semaines et c’était une sortie anticipée. Cependant, une fois le film sorti, il n’a guère réussi au box-office, à la grande déception du cinéaste Kabir Khan. S’adressant à l’agence de presse PTI, Khan a déclaré que son espace de tête était mitigé deux semaines après la sortie du film en salles. Les émotions mitigées provenaient du fait que le film a reçu beaucoup d’amour du public, mais la pandémie de coronavirus a atteint 83 box-office, selon le rapport.

Le film tourne autour de la victoire de l’équipe indienne de cricket en Coupe du monde en 1983 sous la direction du légendaire joueur de cricket Kapil Dev, qui est interprété par Ranveer Singh dans le projet. L’Inde avait, en 1983, battu les redoutables Antilles lors du dernier match du tournoi et s’était frayé un chemin vers sa toute première victoire en Coupe du monde.

Il a été prévu que lors de la sortie de 83 en hindi, avec le tamoul, le télougou, le malayalam et le kannada, cela prendrait d’assaut le box-office et créerait une histoire – un peu comme l’événement qu’il dépeint. Et donc, le film est sorti sur les écrans le 24 décembre de l’année dernière. Cependant, malgré plusieurs stars choisies dans le film et l’événement qu’il dépeint, 83 n’ont pas réussi à convertir en chiffres la série de critiques positives qu’il a reçues de la part des critiques.

Le rapport citait la maison de production Reliance Entertainment et indiquait que jusqu’à présent, la collection nationale de la star de Ranveer Singh dépassait Rs 97 crore.

Kabir Khan a déclaré que le film était devenu une « victime » de la pandémie, ajoutant que 83 fonctionnaient toujours décemment compte tenu des nombreuses restrictions liées au COVID-19 – comme seulement 50 % d’occupation dans les cinémas dans les États clés et la fermeture complète des salles de cinéma à Haryana ainsi que Delhi. Le rapport le citait en outre comme disant qu’il se sentait exalté de pouvoir créer ce film qui a été aimé par de nombreux téléspectateurs, mais il a ajouté qu’il était déçu du fait que les restrictions sur les coronavirus empêchaient de nombreuses personnes intéressées de le regarder. Il a également partagé que l’équipe « a nourri » 83 pendant une période de deux ans et a attendu de pouvoir sortir le film sur grand écran à un moment où les gens pouvaient le voir, mais la pandémie est intervenue malgré tous leurs efforts.

Il a déclaré que les cas de COVID-19 ont explosé le jour de la sortie du film et qu’ils ont augmenté de telle sorte qu’en 10 jours, les chiffres quotidiens ont dépassé 1 lakh. Khan a en outre déclaré que 48 heures avant la sortie du film, ils avaient reçu des indications que les choses pourraient dégénérer, mais qu’il était alors trop tard pour qu’ils modifient leurs plans, selon le rapport.

De nombreux États ont annoncé des couvre-feux nocturnes et des restrictions dans les salles de cinéma peu de temps après la sortie du film, et selon Khan, la gravité des cas a conduit l’équipe à rester sur ses gardes. Ils ont été laissés à surveiller en permanence ce qui avait fermé et quelles nouvelles restrictions ont été mises en place dans différents États.

Khan a déclaré que ce qui n’allait pas avec le film était la pandémie et qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de riposter, car le coronavirus ne signifiait pas seulement la fermeture des cinémas, mais aussi un changement dans la psyché.

Cependant, il s’est également plaint que le commerce affichait les chiffres du box-office de 83 sans les replacer dans le contexte d’une pandémie qui fait rage. Khan a déclaré que les collections du film étaient comparées aux chiffres des films sortis avant l’ère COVID, lorsque les temps étaient normaux. Malgré la perte de centaines d’écrans et de cinémas, il a déclaré que le film avait collecté 180 crores de roupies dans le monde.

Khan a ajouté que 83 recevrait son dû à l’avenir, car le film ne serait pas oublié et était là pour rester.

