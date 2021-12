83 s’ouvre sur des critiques chaleureuses de la part des critiques, du public, des horloges Rs 13-14 crore le jour 1

Le film s’est ouvert à une ouverture décente de Rs 13-14 crore le premier jour, selon plusieurs rapports des médias

Kabir Khan a réalisé 83, qui est basé sur la victoire historique de l’équipe indienne en Coupe du monde en 1983, s’est ouvert à des critiques chaleureuses et à un soutien ferme du public. Le film qui a l’acteur Ranveer Singh dans le rôle principal du capitaine indien de l’époque Kapil Dev a reçu des critiques majoritairement positives de toutes les nuances de critiques de cinéma et du public. Le film a également ouvert ses portes à une ouverture décente de Rs 13-14 crore le premier jour, selon plusieurs rapports des médias. Alors que les cinéastes s’attendaient à une émission un peu plus forte au box-office comme des films comme Spider Man: No Way Home, Sooryavanshi s’est ouvert à une plus grande ouverture d’une journée, la baisse de la fréquentation est en phase avec la peur de la variante Omicron et de plusieurs gouvernements d’État. imposer des restrictions, y compris un couvre-feu nocturne.

Selon un rapport de Boxofficeindia.com, 83 auraient gagné Rs 13-14 crore le premier jour, ce qui est bien moins que le premier jour d’ouverture de Spider Man: No Way Home à Rs 32 crore et Suryavanshi qui a ouvert à Rs 26,29 crore respectivement. Le même rapport sur 83 a également déclaré que le film n’avait pas fait un très bon spectacle auprès du public de l’ouest de l’Inde, notamment du Gujarat et du CP Berar. Spider Man, qui règne sur le monde entier, a fait des affaires extrêmement positives en Inde et a gagné plus de 150 crores de roupies depuis sa sortie.

Cependant, grâce aux solides performances de Ranveer Singh, Pankaj Tripathi, Hardy Sindhu et Amy Virk, et à un scénario bien conçu, le film devrait faire mieux au box-office dans les prochains jours. Le film a en plus la présence sereine de Deepika Padukone qui joue la femme de Kapil Dev. Dans diverses projections de pré-sortie du film, des personnalités de la fraternité cinématographique, dont le producteur Karan Johar, l’acteur Alia Bhatt ont fait l’éloge du film.

