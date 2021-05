85% des acheteurs de la RCN ont acheté la première maison après la pandémie: rapport

Sur le marché des maisons de luxe NCR, 75% des acheteurs ont préféré les propriétés prêtes à emménager et 20% ont opté pour des propriétés devant être achevées dans moins de deux ans.

Du total des ventes de logements dans la région de la capitale nationale et la région métropolitaine de Mumbai (~ 21 750 unités et ~ 47 140 unités, respectivement) au cours des neuf mois entre juillet 2020 et mars 2021, 85% des acheteurs de la RCN ont acheté leur toute première maison, tandis que en MMR, 65% des acheteurs sont passés à de plus grandes propriétés (de 1BHK à 2/3 BHK). Le ratio utilisateurs finaux / investisseurs dans les deux régions était de 90:10, selon un rapport ANAROCK.

Selon le rapport, seulement 15% des utilisateurs finaux de la RCN ont ressenti le besoin de passer à des maisons plus grandes, tandis que 65% des acheteurs de MMR ont été modernisés, motivés par les “ nouveaux impératifs normaux ” de la FMH et de l’enseignement en ligne. La taille moyenne des maisons de 950 pieds carrés dans la région de MMR est nettement plus petite que celle de 1 250 pieds carrés de NCR.

Des prix bas, des droits de timbre plus bas, des taux d’intérêt bas et la préférence croissante de déménager vers les périphéries au milieu de la viabilité de la FMH ont également incité davantage d’acheteurs de maisons MMR à passer de 1BHK à 2BHK / 3BHK. Dans la RCN, la meilleure accessibilité de tous les temps a attiré plus de primo-accédants à la propriété pour répondre à la nouvelle demande d’accession à la propriété liée à la pandémie.

Commentant la même chose, Anuj Puri Anuj Puri, président – ANAROCK Property Consultants, a déclaré: «À l’ère pré-Covid dans le MMR, la nécessité de vivre plus près des lieux de travail dans et autour des zones plus chères de la CDB a incité de nombreux acheteurs de MMR à optez pour des configurations compactes. Cependant, après Covid, dans le nouvel environnement hybride et WFH et avec diverses mises à niveau infra, les zones périphériques sont également devenues attractives. De nombreux acheteurs de maison sont passés à des maisons plus grandes dans des endroits non centraux. Des taux de propriété réduits, une réduction des droits de timbre d’une durée limitée et des taux d’intérêt attractifs sur les prêts immobiliers étaient d’autres raisons. »

«En revanche, NCR – où la taille moyenne des propriétés commence à partir d’une base beaucoup plus élevée – a vu plus de primo-accédants à la propriété quitter la clôture et entrer sur le marché du logement. De plus, il attire également les primo-accédants de nombreuses villes voisines », a-t-il déclaré.

Préférences RTM vs Under Construction

Il existe également un contraste de préférence des acheteurs en termes d’étapes de construction:

Sur le marché des maisons de luxe NCR, 75% des acheteurs ont préféré les propriétés prêtes à emménager et 20% ont opté pour des propriétés devant être achevées dans moins de deux ans. Seulement 5% ont opté pour des propriétés dont les délais de réalisation dépassaient cette période. Dans la RCN, il y a un besoin marqué de s’éloigner des risques liés à la construction. En outre, l’offre de nouvelles maisons de luxe dans la NCR était très limitée l’année dernière – selon les données d’ANAROCK, l’ensemble de la NCR a vu un peu plus de 2370 nouvelles maisons de luxe (d’un prix> 1,5 crore INR) arriver sur le marché.

Dans les logements abordables et de milieu de gamme, 30% des acheteurs ont préféré les maisons prêtes à l’emploi, tandis que 60% ont opté pour des propriétés en construction avec un délai de réalisation de moins de 2 ans. Seulement 10% préféraient des propriétés dont la réalisation prendrait plus de 2 ans. L’une des principales raisons du choix des foyers UC avec plus de 2 ans de délais d’achèvement est que l’offre de RTM est limitée dans ces deux catégories.

En revanche, MMR a vu une demande plus équilibrée pour toutes les catégories de propriétés – prêtes, celles à terminer dans les deux ans, et les options avec des délais d’achèvement plus longs. Le ratio de ces trois catégories était de 38:35:27 en MMR. La mise en œuvre efficace de MahaRERA et la majeure partie de l’offre provenant de développeurs de premier plan avec de bons résultats d’achèvement ont été la principale raison de cette demande équilibrée des acheteurs de maisons.

