85% des détaillants indépendants fermeront leurs sites Web le Black Friday

Le nombre de détaillants boycottant l’événement est le chiffre le plus élevé jamais enregistré par BIRA // 85 % de détaillants indépendants au Royaume-Uni ferment des sites Web et reversent leurs bénéfices à des œuvres caritatives le Black Friday // Ceci est pour protester contre les gros vendeurs en ligne proposant des offres pour le Black Friday

Plus de 80% des détaillants indépendants à travers le Royaume-Uni fermeront leurs sites Web et reverseront leurs bénéfices à des œuvres caritatives ce vendredi dans le but de protester contre les géants en ligne tels qu’Amazon.

Jusqu’à 85% des petits vendeurs planteront des arbres dans le cadre d’une campagne renouvelée contre les grands vendeurs en ligne proposant des offres pour le Black Friday.

Ces détaillants indépendants ne participeront pas cette année au Black Friday, le jour où les vendeurs prétendent offrir des bonnes affaires et réduire les prix dans le but de renforcer la coutume avant Noël.

Le nombre de détaillants boycottant l’événement est le chiffre le plus élevé jamais enregistré par la British Independent Retailers Association (BIRA).

Il s’inscrit dans le cadre d’un mouvement croissant contre les énormes sites de vente en ligne tels qu’Amazon.

« La pandémie a été très difficile pour les détaillants classés comme non essentiels », a déclaré le directeur général de BIRA, Andrew Goodacre.

«Au cours des 18 derniers mois, ils ont subi trois blocages, des semaines de réglementations restrictives et commencent tout juste à reconstruire leur entreprise.

« Noël sera une saison extrêmement importante pour les détaillants indépendants.

« Nous savons que les acheteurs sont revenus faire du shopping dans la rue principale alors qu’ils commencent à se préparer pour la période des fêtes, mais nous avons besoin de ventes plus fortes en novembre et décembre pour aider les détaillants à relever les nombreux défis qui les attendent en 2022. »

