86 employés de l’hôpital du Gujarat ont contracté Covid-19 plus d’un mois après avoir terminé le cours de vaccination, révèle une étude

L’hôpital urologique de Muljibhai Patel dans le district de Kheda a suivi 461 employés après avoir reçu les deux doses du vaccin Covishield. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Quatre-vingt-six des 461 employés d’un hôpital de Nadiad, dans le Gujarat, qui ont reçu les deux doses du vaccin Covishield, ont été infectés après 38 jours de vaccination en moyenne, a révélé l’étude de l’hôpital sur les infections infectieuses. L’un des employés qui a contracté le virus y a succombé.

L’hôpital urologique de Muljibhai Patel dans le district de Kheda a suivi 461 employés après avoir reçu les deux doses du vaccin Covishield du Serum Institute of India. Sur les 86 employés testés positifs pour le virus, 27 étaient des infirmières et des techniciens, 40 du personnel paramédical et 19 médecins. Parmi ceux-ci, seulement neuf avaient des comorbidités. Soixante-neuf des personnes infectées présentaient des symptômes bénins, tandis qu’une était critique et six autres graves. Dix d’entre eux ont nécessité une hospitalisation, dont deux ont nécessité des lits de réanimation pour l’oxygène à haut débit. Alors que l’un des deux s’est rétabli, l’autre patient est décédé.

Le patient décédé souffrait d’hypertension et souffrait également de toux, de malaise et de courbatures 31 jours après avoir reçu la deuxième dose. Le patient a d’abord été mis sous médication orale mais a dû être hospitalisé plus tard pour une supplémentation en oxygène pour dyspnée et corticoïdes IV. Après avoir été mis sous assistance respiratoire, le patient a succombé le septième jour après avoir contracté l’infection.

Tous les membres de la famille des deux employés ont également été infectés, selon l’étude publiée en version pré-imprimée et qui n’a pas encore été évaluée par des pairs. L’étude a indiqué que les membres de la famille n’avaient pas été vaccinés. Alors que les deux agents de santé complètement vaccinés avaient une évolution bénigne de la maladie, les membres de leur famille touchés avaient une maladie grave et il y a eu un décès dans chacune des deux familles.

L’auteur principal de l’étude pré-imprimée, le Dr Ravindra Sabnis, a déclaré que l’hôpital avait été autorisé par les autorités sanitaires locales à traiter les patients de Covid-19 en interne. L’étude a déjà été soumise à l’Indian Journal of Medical Sciences.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.