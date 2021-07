86 incendies éclatent aux États-Unis, brûlant plus d’un million d’acres ⋆ 10z viral

in

Les incendies de forêt continuent de se propager aux États-Unis, brûlant plus de 1,5 million d’acres lundi, selon plusieurs rapports.

Il y a actuellement 86 incendies dans 12 États, les plus importants en Californie et en Oregon, selon l’InciWeb.

#NationalFireNews Actuellement, 86 grands incendies ont brûlé 1 498 205 acres dans 12 États. L’augmentation des engagements de ressources a porté le total national des pompiers et du personnel de soutien à plus de 22 200. #FireYear2021 #DixieFire photo @R5_Fire_News @CAL_FIRE (InciWeb) pic.twitter.com/FyoOCjnFrA – Centre national d’incendie interagences (@NIFC_Fire) 25 juillet 2021

L’incendie de Bootleg dans l’Oregon, le plus grand incendie de forêt du pays, a brûlé plus de 410 000 acres et est contenu à 53 %, selon InciWeb.

« Ce feu [Bootleg] résiste à l’arrêt sur les lignes de bulldozer », a déclaré Jim Hampton, analyste du comportement au feu, dans un communiqué publié sur InciWeb.

“Avec le temps extrêmement sec et les carburants que nous connaissons, les pompiers doivent constamment réévaluer leurs lignes de contrôle et rechercher des options d’urgence”, a déclaré Hampton.

Plus de 2 400 personnes ont été évacuées dimanche et 67 maisons ont été incendiées, a déclaré au Wall Street Journal Sarah Gracey, porte-parole des pompiers combattant l’incendie.

L’incendie de Bootleg, qui est le troisième plus grand de l’histoire de l’Oregon, menace toujours 2 500 autres structures et le nombre de bâtiments en ruine « changera à mesure que nous entrerons et ferons des évaluations », a déclaré Gracey au WSJ.

La Californie a continué de voir des incendies massifs se propager dans tout l’État, selon le WSJ.

L’incendie de Dixie a brûlé plus de 190 000 acres et n’est contenu qu’à 21 %, tandis que l’incendie de Tamarack a brûlé près de 67 000 acres et est contenu à 27 % selon InciWeb.

