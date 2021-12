86148, le plus grand sapin de Noël de l’histoire

22/12/2021 à 16:03 CET

Nous connaissons déjà le gros Noël. 86148 a été le numéro choisi et a été l’un des tambours de la tombola avec le jackpot, doté de 4 millions d’euros pour la série ou de 400 000 euros pour le dixième.

Quelques secondes seulement après le début de la septième table du tirage extraordinaire de la loterie de Noël 2021, à 12h12 ce 22 décembre, la fille de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto Rivera il a chanté le numéro 86148 puis Paula Figuereo Figuereo a annoncé qu’il était honoré du prix ‘Gordo’.

Le 86148 est le plus haut Gordo de l’histoire. En fait, jusqu’à présent, le record était détenu par le 79250 sorti en 2010. À l’extrême opposé, nous trouvons le 00523, qui était le premier prix du dessin de Noël de 1827.

En voyant le bal gracieux, les filles de San Ildefonso, visiblement excitées, ont chanté le numéro et le prix en s’approchant de la table présidentielle pour montrer les bals, qui ont été tirés par Salvador Constantin Roa et Fernanda Daniela Laborde.

Pendant que les mineurs chantaient à travers les larmes, le public présent au Teatro Real de Madrid, où se tient le tirage au sort extraordinaire, a reçu le « Gordo » entre acclamations, applaudissements et cris de « Otra, otra ».

Le premier prix du tirage au sort est tombé à Madrid, plus précisément dans la gare d’Atocha et dans la rue Toledo ; à Las Palmas de Gran Canaria, à Santoña (Cantabrie) et à Ayamonte (Huelva).

Alors qu’il était sur le point de terminer la septième table et qu’il semblait qu’il n’allait pas distribuer plus de prix, les deux cinquièmes sont sortis. Sur le dixième fil, à 12h33, le numéro 69 457 a été chanté, gratifié de 60 000 euros à la série et à peine deux minutes plus tard, à 12h35, les filles de San Ildefonso ont annoncé le sixième cinquième prix, qui a été pour 89 053.