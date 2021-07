87-90. Le Nigeria surprend les USA à Las Vegas

in

07/11/2021

L’équipe des États-Unis a perdu son premier match de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo, 87-90, contre le Nigeria, lors d’un match joué à Las Vegas.

Malgré quatre jours de formation seulement et des absences de Devin Booker, Khris Middleton Oui Vacances à Jrue qui disputent la finale NBA, avec les Phoenix Suns le premier et les Milwaukee Bucks le deuxième et le troisième, la défaite américaine peut être qualifiée de surprise.

Les Nigérians, avec six joueurs NBA, ont battu les Américains non seulement au tableau d’affichage, mais aussi au rebond, 34-46.

Le Nigeria a marqué 20 des 42 triples, avec le gardien Gabe Vincent, qui joue pour le Miami Heat, signant 6 des 8 triples et terminant avec 21 points. Calab Agada, qui joue dans la Ligue israélienne, a ajouté trois triples et 17 points.

Du côté américain, Kevin Durant il a marqué 15 points, mais seulement 2 de ses 11 premiers lancers.

Éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 par la France, lors de la dernière grande compétition disputée, les États-Unis entame leur préparation aux JO du mauvais pied, bien que son entraîneur Greg Popovic, préférez le voir d’une autre manière.

“Nous ne nous entraînons que depuis quatre jours et ils sont concentrés depuis un mois. C’est une leçon que nous devons tirer et je ne pense pas que ce soit la fin du monde”, a-t-il déclaré à la fin du match.