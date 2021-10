872 maglia napoli bambino BrunoR slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

388 maglia juventus bambino decathlon Elwood

David Morgan prova il lancio lungo, ma Dion Charles e’ colto in fuorigioco

Accrington Stanley ha fatto espellere Harvey Rodgers mentre la loro brutta corsa continuava con una sconfitta per 2-0 a Crewe

Crewe ha anche sprecato le occasioni per aumentare il proprio vantaggio con Porter e Mikael Mandron e ha avuto bisogno della conclusione di Porter al 79′ per rendere il gioco sicuro con l’attaccante che ha intercettato un passaggio basso di Lowery all’interno dell’area delle sei yard

Ma è stato il difensore Beckles a mostrare compostezza per concludere con un piede laterale al 32′ dopo che Baxter ha rovesciato il cross basso di Charlie Kirk

Le speranze di Stanley sono state ulteriormente colpite quando l’estremo Rodgers è stato espulso cinque minuti dopo l’inizio del secondo tempo, allungando disperatamente la gamba nel tentativo di contrastare Kirk, che stava precipitando in porta

Chris Porter ha poi applicato un semplice traguardo per il secondo in ritardo mentre la squadra di Dave Artell ha messo alle spalle due sconfitte consecutive in trasferta arsenal trøjer Chris Porter un tiro di sinistro dalla sinistra dell’area piccola palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra

Omar Beckles ha approfittato di un errore del portiere in prestito del Chelsea Nathan Baxter per segnare il suo primo gol per i Railwaymen contro la sua ex squadra seconda maglia chelsea

Dion Charles ha ritagliato una prima occasione per Stanley, tirando indietro la palla in modo invitante per Adam Phillips che ha perforato il suo traguardo dalla parte sbagliata del palo, mentre Porter era a pochi centimetri dall’applicare una finitura sul secondo palo al cross basso guidato di Harry Pickering

Fuorigioco, Accrington Stanley magliette real madrid

Charlie Kirk prova il lancio lungo, ma Chris Porter e’ colto in fuorigioco

Fuorigioco, Crewe Alexandra Assist di Tom Lowery

A Stanley è stata offerta la possibilità di pareggiare dal portiere di casa Dave Richards con Colby Bishop che ha afferrato la palla e ha piazzato David Morgan e Tariq Uwakwe i cui sforzi sono stati bloccati

Obbiettivo! Crewe Alexandra 2, Accrington Stanley 0

Porter avrebbe dovuto infliggere un’ulteriore punizione quando si è allontanato in area, ma ha tirato troppo vicino a Baxter prima che Tommy Lowery prendesse il rimbalzo sul palo

