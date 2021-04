88% des PDG indiens confiants quant à l’amélioration de l’économie mondiale dans un an: PWC

La solide performance économique des États-Unis, grâce à une forte relance et à une prise de décision moins perturbatrice, donnera un coup de pouce supplémentaire aux entreprises exportatrices.

Les marchés se redressant progressivement, les PDG de l’Inde se préparent à surfer sur la vague de consommation, qui voit un retour, grâce à une efficacité opérationnelle améliorée menant à une rentabilité plus élevée.

Selon la 24e enquête mondiale sur les PDG de PWC, 88% des PDG indiens sont convaincus que la croissance économique mondiale s’améliorera au cours des 12 prochains mois, tandis que 70% sont confiants quant à la croissance de leurs revenus au cours de la même période.

Alors que les PDG indiens sont sans aucun doute prêts pour une reprise et une croissance rentable, ils sont également conscients et prêts à relever les défis d’un monde post-pandémique. Il révèle que les organisations ont également été témoins d’un rythme accéléré d’adoption du numérique ainsi que de nouveaux modèles commerciaux émergents. Cela explique pourquoi 93% des PDG indiens sont prêts à investir à long terme dans la transformation numérique, et un pourcentage presque égal – 90% – aimeraient investir dans le développement du leadership et des talents au cours des trois prochaines années. Les initiatives visant à réaliser des économies de coûts figurent également en tête de la liste des priorités pour 88% des PDG indiens, tandis que 80% sont prêts à investir dans la cybersécurité.

Compte tenu du rythme auquel la technologie est adoptée et du fait que les organisations sont témoins d’une année de transformation et d’adoption de la technologie en quelques mois, la cybermenace en tant que préoccupation majeure n’est pas une surprise. Une majorité de PDG indiens considèrent les États-Unis comme leur plus grand marché de croissance des exportations.

En fait, pour les PDG indiens, les principaux territoires de croissance autres que les États-Unis sont le Royaume-Uni, la Chine, le Bangladesh, l’Allemagne et les Émirats arabes unis. La solide performance économique des États-Unis, grâce à une forte relance et à une prise de décision moins perturbatrice, donnera un coup de pouce supplémentaire aux entreprises exportatrices.

Les résultats de l’enquête PDG révèlent que la pandémie a accéléré le rythme de l’adoption du numérique. Il met également en évidence la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’autres modèles de prestation. Alors que 85% des PDG indiens recherchent des efficiences opérationnelles pour stimuler la croissance, dans de nombreuses entreprises, la pandémie a catapulté l’état d’esprit des décideurs de la génération X à celui des natifs du numérique des générations Y et Z.

