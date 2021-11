88 % des répondants indiens sont susceptibles d’acheter via les médias sociaux : rapport

52% des personnes interrogées dépensent entre 1 000 et 5 000 roupies en moyenne pour une seule transaction sur les réseaux sociaux

41% des personnes interrogées dans le monde ont effectué des achats ou ont l’intention de faire des achats via des plateformes sociales, selon un rapport sur le commerce social d’Essence. Selon le rapport, le commerce social devrait représenter 13% des ventes totales de commerce électronique en Chine cette année, avec près de 80% des consommateurs chinois achetant des articles sur les réseaux sociaux. Singapour, l’Inde et l’Indonésie suivaient la Chine avec respectivement 50 %, 49 % et 48 %.

Alors que les plateformes de médias sociaux ont toujours fourni un environnement d’interaction pour les acheteurs et les vendeurs, l’enquête démontre une évolution vers le commerce organisé sur les plateformes, a déclaré l’enquête Essence. De plus, le commerce social permet la découverte, la navigation et les achats sur une seule plate-forme sans avoir besoin d’interagir avec des sites Web ou des applications externes. En fin de compte, cela crée une expérience transparente avec moins de clics et des revenus potentiels et des taux de conversion plus élevés.

Les clients ont tendance à être exposés à des produits nouveaux et innovants lorsqu’ils naviguent davantage sur les réseaux sociaux ou rencontrent des recommandations algorithmiques d’amis et de famille sur les plateformes sociales, a déclaré Aniket Basu, directrice principale, technologie et commerce électronique, Essence. « Nous nous attendons à ce que l’avenir des achats en ligne – et pas seulement du commerce social – soit axé sur la découverte. Le commerce électronique est en train de mûrir en tant que domaine, les médias sociaux offrant aux marques et aux détaillants de nouvelles façons d’atteindre leur public et de nouvelles opportunités de croissance. Dans cet environnement, le commerce social constitue une méthode clé de pérennité pour les cinq prochaines années et au-delà », a-t-il ajouté.

Dans la plupart des pays, la valeur moyenne des transactions sur le commerce social est supérieure à la valeur moyenne des transactions sur les transactions de commerce électronique. Les personnes interrogées au Japon ont enregistré la valeur moyenne des transactions la plus élevée, entre 96,74 $ et 483,67 $ pour le commerce social, suivis des États-Unis, qui avaient une valeur transactionnelle moyenne comprise entre 101 $ et 200 $. La Chine, en revanche, avait une valeur de transaction moyenne inférieure entre 31,48 $ et 78,30 $. Selon le rapport, les transactions de valeur plus élevée semblent être principalement menées par les hommes (35 %) et par les milléniaux du segment des 25 à 44 ans (72 %). Tant les hommes que les 25 à 44 ans sont orientés vers l’achat de catégories de valeur plus élevée telles que la quincaillerie, le nettoyage de la maison, le luxe et l’ameublement.

En Inde, la beauté a émergé comme la catégorie la plus privilégiée pour faire des achats sur les plateformes sociales, représentant 39 % des parts. La beauté suivante était la livraison de nourriture/à emporter avec une part de 30% et l’épicerie avec une part de 29% du gâteau total. Selon le rapport, 52% des personnes interrogées dépensent entre 1 000 et 5 000 roupies en moyenne pour une seule transaction sur les réseaux sociaux, avec près de 88 % des personnes interrogées (le plus élevé après la Chine) susceptibles d’acheter via les réseaux sociaux. En outre, l’Inde a montré une préférence croissante pour les nouvelles méthodes de paiement telles que les portefeuilles numériques (30 %) et les paiements mobiles (34 %).

