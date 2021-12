888 Sport – Réclamez un pari de 30 £ sans risque aujourd’hui ou un bonus de casino en tant que nouveau client aujourd’hui

Les parieurs peuvent décrocher un pari sans risque de 30 £ avec 888 Sport en tant que nouveau client aujourd’hui.

Ils permettent aux nouveaux utilisateurs de déposer et de placer un pari de 30 £ et s’il perd, vous récupérez l’argent en espèces, que vous pouvez retirer.

PA : Association de presse

888 Sport sponsor Cardiff, Nottingham Forest et Norwich dans le championnat

En tant que nouveau client, vous pouvez réclamer ces 30 £ sans risque ou réclamer leur autre pari de 10 £ et obtenir 30 £ de paris gratuits et un bonus de casino de 10 £.

Pari de 30 £ sans risque – RÉCLAMER ICI*

Pour réclamer cette offre, vous pouvez créer un compte en cliquant sur le lien ci-dessus et vous DEVEZ utiliser le code promo : 30RETOUR.

Et placez ensuite jusqu’à 30 £ sur n’importe quel marché (paris simples uniquement) avec des cotes de 1/2 (1,5) ou plus.

Si votre pari est gagnant, vos gains seront payés normalement, mais s’il est perdu, vous récupérerez vos 30 £ en espèces que vous pourrez retirer.

Pariez 10€ et obtenez 30€ de paris gratuits + 10€ de casino bonus – RÉCLAMER ICI**

Cette offre 888 Sport permet aux parieurs d’obtenir des paris gratuits ainsi qu’un bonus casino.

Pour profiter de cette offre, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessus et déposer un minimum de 10 £.

Et puis pariez 10 £ sur n’importe quel marché avec des cotes de 1/2 (1,5) ou plus – vous serez alors crédité de 30 £ de paris gratuits et d’un bonus de casino de 10 £.

Vos paris gratuits et bonus de casino expirent après sept jours.

Avis de contenu commercial : Prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Conditions générales : nouveaux clients uniquement • Dépôt minimum de 10 £ en utilisant le code de dépôt 30BACK • Un pari éligible est une mise en « argent réel » de 30 £ maximum • Le bonus sera crédité en espèces dans les 72 heures • La méthode de dépôt et les restrictions de retrait s’appliquent et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org

**Termes et conditions : Nouveaux clients seulement. Dépôt minimum de 10 £ • Un pari qualifiant est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes minimales 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare- www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.