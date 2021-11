8BitCADE Level Up, la console portable rétro pour programmer ses propres jeux | Jeux

Qui a dit qu’une console de jeux vidéo n’est bonne que pour jouer à des jeux ? Avec 8BitCADE Level Up, vous apprendrez également la programmation.

Créez vos propres jeux est l’une des formes les plus populaires de apprendre à programmer, car il introduit un élément ludique à ce qui ne permet pas une tâche un peu monotone et répétitive, comme la programmation.

Normalement, les ordinateurs sont utilisés pour apprendre à programmer. Mais 8BitCADE Niveau supérieur propose un changement rafraîchissant : créer des jeux directement pour une console portable.

Contrairement aux consoles commerciales, qui ont plusieurs couches de sécurité, 8BitCADE Level Up est une console rétro portable et piratable, conçue pour créer vos propres jeux. Ici vous pouvez le voir en action :

Comme son nom l’indique, il est conçu pour concevoir des titres 8 bits classiques des années 80 et 90. En ce sens ressemble plus à une Gameboy qu’à une Nintendo Switch… Il a même un écran noir et blanc.

Et ce n’est pas une mauvaise décision, car pour commencer à programmer, il faut commencer par des jeux simples et les classiques sont une excellente option.

Avec 8BitCADE Niveau supérieur vous pouvez créer à partir de zéro votre propre version de Tetris, ou apprenez à concevoir un Space Invaders, avec votre propre style.

En apprenant la mécanique des jeux vidéo classiques, vous apprenez les concepts les plus importants pour la conception de jeux vidéo, car les jeux modernes utilisent bon nombre de ces mécanismes de base.

Derrière cette console piratable se cache une plateforme utilisateur qui propose cours de programmation en C et C++ (Arduino), et il existe déjà de nombreux exemples de jeux créés qui peuvent être testés.

En outre 8BitCADE Level Up est livré avec plus de 200 jeux pré-installés, versions des classiques des années 80 et 90.

D’un point de vue matériel, il a un écran OLED de 2,4 pouces, processeur ATMega32U4 (identique à Arduino Leonardo ou Micro), 2,5 Ko de mémoire et 32 ​​Ko de stockage.

Ce n’est pas une merveille, mais suffisant pour programmer et créer des jeux simples.

Cela a aussi une batterie de 500 mAh, un connecteur micro USB de type B, une traverse pour gérer les jeux et deux boutons d’action.

Si vous êtes intéressé, il peut être acheté sur KickStarter au prix de 74 euros. Ils seront expédiés à partir de décembre.