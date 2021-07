8Bitdo Pro 2 Review: Le dernier contrôleur que vous voudrez acheter

Dans un monde où les meilleures applications de streaming de jeux explosent, il est important de trouver un contrôleur capable de suivre le rythme. Grâce en partie à la popularité croissante de services tels que Xbox Game Pass (xCloud) et Google Stadia, trouver la manette adaptée à vos besoins n’a jamais été aussi frustrant. Mais je veux dire frustrant dans le bon sens en raison du grand nombre d’excellents contrôleurs disponibles.

Une entreprise qui publie régulièrement de nouveaux contrôleurs et accessoires de jeu est 8Bitdo. Au fil des ans, il y a eu des options fantastiques comme le SF30 Pro et le SN30 Pro, ainsi que d’autres comme le 8Bitdo SN30 Pro+. Avance rapide jusqu’au début de cette année, et 8Bitdo a sorti son dernier contrôleur dans le 8Bitdo Pro 2.

Donc, si 8Bitdo a déjà fabriqué certains des meilleurs contrôleurs pour Android, Raspberry Pi et xCloud, sur quoi d’autre pourrait-il s’améliorer ? Eh bien, il s’avère que c’est un peu.

Avis sur 8Bitdo Pro 2:

8Bitdo Pro 2

En bout de ligne : Le 8Bitdo Pro 2 a tout ce que vous pourriez souhaiter dans un contrôleur de jeu. La compatibilité multi-appareils, le logiciel personnalisable et l’excellente ergonomie aident le Pro 2 à être puissant.

Le bon

8bitdo Ultimate Software propose des configurations de boutons personnalisées et une personnalisation. Le D-Pad est parfait pour les défilements latéraux et les jeux rétro. Peut rapidement basculer entre les modes de jeu. Batterie longue durée, rechargeable et amovible. Extrêmement confortable à tenir même pour de longues sessions de jeu.

Le mauvais

La meilleure portabilité nécessite un support de téléphone supplémentaire. Les boutons arrière peuvent prendre un certain temps pour s’y habituer.

8Bitdo Pro 2 : Prix et disponibilité

Le 8Bitdo Pro 2 a été lancé en avril de cette année et est disponible en trois couleurs différentes : noir, gris et G Pro (blanc). Le prix du Pro 2 commence à 50 $, mais si vous voulez en tirer le meilleur parti, vous devrez vous procurer le clip téléphonique de 8Bitdo pour compléter l’ensemble. Les deux peuvent être achetés sur Amazon, mais il n’a toujours pas fait son chemin dans les magasins physiques comme son prédécesseur.

8Bitdo Pro 2 : ce que vous aimerez

L’une des plus grandes plaintes concernant le précédent contrôleur “phare” 8Bitdo était l’impossibilité de personnaliser ses boutons à partir de votre smartphone. Au lieu de cela, vous devrez le brancher sur un PC pour utiliser les outils de personnalisation Ultimate Software de 8Bitdo, puis espérer que la mémoire intégrée conservera vos choix. Parallèlement au Pro 2, 8Bitdo a publié la même application américaine pour Android et iOS.

Mettez simplement votre Pro 2 en mode couplage, connectez-le à votre téléphone, puis lancez l’application Ultimate Software. À partir de là, vous pouvez modifier les affectations des boutons, ce qui est pratique si vous prévoyez de jouer à certains jeux Game Pass. La configuration des boutons par défaut correspond à ce que vous attendez d’une manette Nintendo Switch. Mais avec le logiciel de 8Bitdo, vous pouvez le changer pour que les boutons correspondent à la disposition d’une manette Xbox.

Avoir la possibilité de passer de Gears 5 via Xbox Game Pass, puis de passer à Pokemon via un émulateur sans avoir à associer un contrôleur différent est incroyablement utile. Et puis, bien sûr, lancer Dead Cells (mon jeu préféré actuel) ne nécessite pas vraiment de disposition de boutons personnalisée, mais utiliser un seul contrôleur pour tous les jeux auxquels je veux jouer n’est qu’une de ces qualités de vie améliorations.

Si vous prévoyez de jouer à des jeux pendant de longues heures, le 8Bitdo Pro 2 a un design ergonomique que vous apprécierez. Le contrôleur correspond à l’apparence d’un contrôleur SNES tout en ajoutant des poignées plus longues pour chaque main pour aider vos mains à se reposer plus facilement. D’autres contrôleurs 8Bitdo avec des conceptions plus classiques ont tendance à rendre vos mains plus étroites et semblables à des griffes au fil du temps.

Ce qui aide vraiment le Pro 2 à se démarquer des Razer Kishi ou même du GameSir X2, c’est la puce Bluetooth 4.0. Il vous permet de coupler le 8Bitdo Pro 2 avec pratiquement n’importe quoi, du Raspberry Pi à votre ordinateur portable ou même à la Nintendo Switch. Et c’est sans doute la prochaine plus grande avancée par rapport au SN30 Pro+.

Le 8Bitdo Pro 2 peut être utilisé avec des appareils de votre smartphone au bureau ou même à la Nintendo Switch.

Une autre bizarrerie des anciens contrôleurs 8Bitdo était que vous deviez vous souvenir et appuyer sur des combinaisons de boutons spécifiques pour basculer entre différentes configurations de console comme Xbox et Switch. Avec le Pro 2, il y a maintenant un interrupteur matériel à l’arrière. Il devra être configuré, bien sûr, mais c’est là qu’intervient l’application Ultimate Software. Alors maintenant, vous pouvez passer de certains des meilleurs jeux Android à sauter dans Breath of the Wild en appuyant simplement sur un interrupteur.

Il n’y a vraiment pas grand chose que 8Bitdo Pro 2 ne puisse pas gérer, et c’est devenu mon contrôleur de prédilection pour pratiquement tous les jeux que je veux faire.

8Bitdo Pro 2 : ce que vous n’aimerez pas

Nos reproches en ce qui concerne le 8Bitdo Pro 2 sont rares. Mais ils valent toujours la peine d’être mentionnés afin que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi vous attendre. Le plus gros problème, en particulier par rapport aux autres contrôleurs de jeu, est que vous devrez acheter un support de téléphone ou un clip de jeu si vous souhaitez jouer à des jeux sur les meilleurs téléphones Android.

Ce n’est pas un problème majeur, mais j’aimerais que 8Bitdo propose un certain type de pack, y compris le Pro 2 et le nouveau support de téléphone de la société. Hé, peut-être qu’ils pourraient même jeter un étui de protection pour que vous puissiez vous reposer, sachant que votre contrôleur et votre clip ne seront pas endommagés une fois que vous recommencerez à voyager.

Un nouvel ajout à la série Pro est ses deux nouveaux boutons arrière, que vous pouvez programmer ou laisser sans aucune désignation. Là où reposent les boutons arrière, vous pouvez vous retrouver à les appuyer par accident, surtout si vous tenez fermement le contrôleur dans un match intense de Call of Duty. Mais vous ne devriez pas rencontrer de problèmes s’ils ne sont pas affectés à une fonction.

Contrairement à d’autres contrôleurs, vous aurez besoin d’un support de téléphone pour profiter correctement des jeux sur votre téléphone.

Un autre problème avec lequel j’ai eu quelques problèmes était de garder le Pro 2 connecté au logiciel Ultimate. Lorsqu’ils sont associés au OnePlus 9 Pro, le téléphone et le logiciel reconnaissent le contrôleur, mais toutes les modifications apportées semblent être instantanément oubliées. Cela ressemblait à un bogue dans le firmware, mais je me suis également assuré d’installer la dernière version après le premier couplage.

Enfin, vous pouvez vous retrouver un peu frustré par la situation de la batterie. 8Bitdo inclut une batterie rechargeable dans le contrôleur, et vous pouvez utiliser les meilleurs câbles USB-C pour le recharger. Mais la société ne propose actuellement pas de batterie de remplacement, vous laissant essayer d’en trouver une par vous-même. Ou vous pouvez compter sur ces piles AA qui pourraient être dans un tiroir quelque part.

8Bitdo Pro 2 : Compétition

Il y a tellement de contrôleurs différents à considérer, mais tout se résume à plusieurs choses. Tout d’abord, quelle est la taille de votre appareil (par exemple, utilisez-vous le Z Fold 2) ? Deuxièmement, avez-vous besoin d’un clip de fixation pour téléphone ? Troisièmement, prévoyez-vous de l’utiliser avec votre Switch ?

Pour la plupart des gens, quelque chose comme le GameSir X2 Bluetooth serait la solution parfaite, car il s’agit d’un contrôleur plus compact. De plus, il offre une conception télescopique sans nécessiter de support de téléphone d’aucune sorte. Mais le logiciel est un peu étrange et a ses propres bizarreries.

Une autre excellente option télescopique est le Razer Kishi, qui a occupé la première place en tant que meilleur contrôleur de jeu pour Android pendant un certain temps. Cela ne veut pas dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec ce contrôleur, mais si vous possédez un appareil plus grand comme le Samsung Galaxy Z Fold 2, vous ne pourrez pas l’utiliser. Là encore, vous ne pourrez pas utiliser un clip de téléphone et le Z Fold 2 avec le 8Bitdo Pro 2, mais quand même.

Il existe également un autre contrôleur 8Bitdo qui est toujours considéré comme l’un des meilleurs, et c’est le SN30 Pro. Cette manette est presque une réplique exacte de la manette SNES du bon vieux temps. Mais ce n’est pas aussi ergonomique, malgré les mêmes boutons et l’excellent D-Pad que le 8Bitdo Pro 2.

8Bitdo Pro 2 : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez le meilleur contrôleur pour pratiquement tous vos appareils. Vous voulez un contrôleur avec des macros personnalisables et des boutons configurables. Vous ne voulez pas d’un contrôleur télescopique.

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez un contrôleur qui peut se connecter directement à votre téléphone via USB-C. Vous ne voulez pas utiliser un support de téléphone ou vous tenir debout tout le temps.

En termes simples, à moins que vous ne soyez quelqu’un qui ne veut pas (ou ne peut pas) s’occuper d’un support de téléphone, le 8Bitdo Pro 2 est absolument phénoménal. Le concurrent le plus proche est le GameSir X2 Bluetooth, mais même le GameSir X2 standard avec sa connexion USB-C pourrait être le meilleur pari si vous souhaitez réduire autant que possible la latence.

4,5 sur 5

Le 8Bitdo Pro 2 est l’un des meilleurs contrôleurs que j’ai jamais utilisé, et je cherche toujours une excuse pour l’utiliser. Même en tant que personne qui n’a pas vraiment besoin de changer la configuration des boutons, jouer aux meilleurs émulateurs pour Android avec les bons boutons est une aubaine.

Cela aide également que 8Bitdo ait fait un travail fantastique en frappant l’os de la nostalgie avec sa gamme de contrôleurs. Bien que le Pro 2 ne présente pas le même design que les contrôleurs Nintendo classiques, c’est une bonne chose. Il est important que vos mains et vos poignets soient à l’aise pendant que vous jouez et le Pro 2 est à la hauteur.

8Bitdo Pro 2

En bout de ligne : Obtenez une manette qui fonctionne avec tous vos appareils, y compris la Nintendo Switch. Le 8Bitdo Pro 2 peut facilement être personnalisé directement depuis votre téléphone, vous pouvez donc reprogrammer facilement les boutons avant de vous lancer dans votre prochaine session de jeu.

