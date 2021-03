8BitDo révèle son nouveau contrôleur Bluetooth « Pro 2 », compatible avec Switch

Si vous êtes toujours à la recherche du bon contrôleur pour jouer à des jeux avec votre Nintendo Switch, vous serez peut-être intéressé d’apprendre que 8BitDo vient d’annoncer son nouveau contrôleur Bluetooth «Pro 2».

Il fonctionne avec une gamme d’appareils mobiles, Steam, Windows et bien sûr l’appareil hybride de Nintendo. Il est décrit comme une « évolution » du Pro + dans « tous les sens » et ne représente qu’une fraction du prix des contrôleurs Pro concurrents, à 49,99 $ US.

Certaines des fonctionnalités les plus remarquables incluent des boutons de palette de «niveau Pro», trois boutons de changement de profil personnalisé, un bouton de changement de mode (commutateur, Android, entrée D, entrée X) – permettant aux joueurs de coupler facilement le contrôleur à un appareil meilleure adhérence. Il comprend également le logiciel Ultimate pour vous aider à ajuster les paramètres et un étui de transport est vendu séparément.

Que pensez-vous du look de ce contrôleur? L’utiliseriez-vous avec votre Nintendo Switch? Laissez un commentaire ci-dessous.