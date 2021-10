8e journée de D2 : avant le duel de Leganés

02/10/2021 à 21:02 CEST

Dimanche prochain à 21h00 se jouera le match de la huitième journée de la deuxième division, qui mesurera à Léganes et à Lugo dans le Stade Municipal de Butarque.

Les Léganes Il arrive avec impatience à la huitième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 1-0, le premier contre lui CD Mirandés à domicile et le second contre lui Amorebieta Dans son domaine. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des sept matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer six buts pour et sept contre.

Du côté des visiteurs, le Lugo a récolté une égalité à un contre le Real Saragosse, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté un et a marqué 10 buts contre et en a marqué huit en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Léganes il a gagné une fois, il a été battu une fois et il a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Lugo Il a perdu une fois et fait match nul deux fois lors de ses trois matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. Léganes si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Léganes et le bilan est de trois victoires et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la deuxième division. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en février 2021 et s’est soldée par un résultat de 3-2 pour le Léganes.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement d’un point en faveur de la Léganes. Les locaux, avant ce match, sont à la quatorzième place avec huit points au classement. Pour sa part, Lugo il compte sept points et occupe la dix-septième place de la compétition.