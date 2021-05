8e journée de la Major League Soccer: aperçu du match de DC United

16/05/2021 à 02:00 CEST

le DC United joue ce lundi à 2h00 son huitième match de Major League Soccer contre le Orlando City dans le Champ Audi.

le DC United fait face avec optimisme pour le match de la huitième journée après avoir battu dans son fief 1-0 à le feu de Chicago joué dans le Champ Audi, avec un peu de fleurs. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des cinq matchs disputés à ce jour, avec une séquence de cinq buts en faveur et neuf contre.

Pour sa part, le Orlando City a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le La ville de New York lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le DC United. Avant ce match, le Orlando City il avait gagné dans l’un des quatre matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a un bilan de cinq buts marqués contre deux buts encaissés.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le DC United ils ont réussi à battre tous leurs matchs à domicile en Major League Soccer jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Orlando City il a signé un tirage au sort lors de sa seule visite jusqu’à présent dans la compétition.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Champ Audi et le bilan est de quatre victoires et une défaite en faveur de la DC United. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Orlando CityEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le DC United et le Orlando City Dans cette compétition, c’était en juin 2019 et le match s’est conclu sur un score de 1-0 pour les locaux.

De plus, les deux équipes sont à égalité à six points au classement de la Major League Soccer, donc le match peut être une bonne occasion de briser les tableaux. L’équipe locale est septième, tandis que l’équipe visiteuse occupe actuellement la quatrième place.