8e journée de la Major League Soccer: aperçu du match Houston Dynamo

22/05/2021 à 03:00 CEST

Dimanche prochain à 03h00 se jouera le match de la huitième journée de Major League Soccer, qui mesurera à Houston Dynamo et à Whitecaps de Vancouver dans le Stade BBVA Compass.

le Houston Dynamo atteint le huitième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Colorado Rapids lors du match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés à ce jour, avec sept buts pour et huit contre.

Du côté des visiteurs, le Whitecaps de Vancouver ne pouvait pas faire face à la Sporting Kansas City lors de son dernier match (3-0), il cherchera donc une victoire contre le Houston Dynamo pour définir le cap du championnat. Avant ce match, le Whitecaps de Vancouver il avait remporté deux des six matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a un record de cinq buts marqués contre sept buts reçus.

En référence aux résultats en tant que local, le Houston Dynamo ils ont gagné deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’elle joue dans leur stade. Aux sorties, le Whitecaps de Vancouver Il a fait match nul une fois dans ses trois matchs jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Houston Dynamo ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Houston DynamoEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. La dernière confrontation entre les Houston Dynamo et le Whitecaps de Vancouver Ce tournoi s’est joué en septembre 2019 et s’est terminé sur un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe à domicile a un avantage d’un point par rapport au Whitecaps de Vancouver. le Houston Dynamo Il arrive au meeting avec huit points dans son casier et occupe la sixième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont sept points et occupent la huitième place de la compétition.