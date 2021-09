8e journée de Ligue 1 : match précédent Olympique Lyonnais

in

24/09/2021 à 21:02 CEST

Les Lyonnais reçoit ce samedi à 21h00 la visite du Lorient dans le Parc Olympique Lyonnais lors de leur huitième rencontre en Ligue 1.

Les Olympique Lyonnais arrive avec empressement au huitième jour après avoir vaincu le Troyes dans le Parc Olympique Lyonnais par 3-1, avec autant de Lucas Paqueta, Xherdan Shaqiri et Emerson. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des sept matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 12 buts pour et 11 contre.

Pour sa part, Lorient Il a remporté la victoire contre le OGC Nice lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Thomas monconduit, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Olympique Lyonnais. Avant ce match, le Lorient il avait remporté trois des sept matches disputés en Ligue 1 cette saison et a un bilan de huit buts marqués contre sept buts encaissés.

En tant que local, le Olympique Lyonnais a gagné deux fois et a fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Lorient vous pouvez avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. Aux sorties, le Lorient Il a un bilan d’une défaite et trois nuls en quatre matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Olympique Lyonnais si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Parc Olympique Lyonnais, obtenant ainsi deux défaites et trois nuls en faveur de la Olympique Lyonnais. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 4-1 pour les hôtes.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de Ligue 1, on constate que les visiteurs sont au dessus des Olympique Lyonnais avec une différence d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 11 points au classement. Quant à son rival, le Lorient, est en cinquième position avec 12 points.