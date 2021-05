8e journée de Major League Soccer: aperçu du match du FC Dallas

22/05/2021 à 02:00 CEST

le FC Dallas jouera son huitième match en Major League Soccer contre le Véritable lac salé, qui doit débuter dimanche prochain à 14 h Stade Toyota.

le FC Dallas Il atteint la huitième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Minnesota United par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés à ce jour en Major League Soccer, avec une séquence de six buts en faveur et six contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Véritable lac salé a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Nashville SC lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté deux et a un bilan de six buts marqués contre quatre buts reçus.

En tant que local, le FC Dallas il a gagné une fois et a fait match nul deux fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, le Véritable lac salé Il a réussi à remporter son seul match à l’extérieur jusqu’à présent dans la compétition.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du FC Dallas et les résultats sont une défaite et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la FC Dallas. La dernière fois qu’ils ont joué au FC Dallas et le Véritable lac salé dans ce tournoi, c’était en octobre 2020 et ils ont fini par faire match nul 0-0.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir qu’entre le FC Dallas et le Véritable lac salé il y a une différence de deux points. L’équipe de Luchi gonzalez Il arrive au match en treizième position et avec cinq points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est septième avec sept points.