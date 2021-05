9-1-1: La dernière tragédie de Lone Star vient de prouver que Gina Torres est la meilleure partie de la saison 2

Il est devenu clair au début de l’épisode que Tommy allait avoir une réaction inattendue à la mort de Charles quand elle est arrivée à la conclusion qu’il était resté trop longtemps à terre pour être réanimé, et a réagi en récitant les faits au 9-1- 1 répartiteur et demandant ensuite aux ambulanciers de ne pas utiliser les lumières ou la sirène pour que les filles ne se réveillent pas. C’était le début de son voyage émotionnel consistant à essayer de mettre en place et de maintenir des murs émotionnels, mais il y avait des fissures dans ces murs depuis le début, et Gina Torres les a si bien représentés.