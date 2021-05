9-1-1: Lone Star Boss a de bonnes nouvelles pour les fans malgré l’intense saison 2 Cliffhanger

Pour rappel : après qu’un incendiaire, qui s’est avéré être quelqu’un du département, ait mis le feu à la caserne 126, l’équipe a dû être provisoirement séparée, les pompiers étant réaffectés dans différents postes. Alors que la fin de la finale donnait l’impression que les choses allaient revenir à la normale alors que la famille travaillait ensemble pour nettoyer l’endroit, l’ancien capitaine 126 de Billy Burke et futur chef des pompiers adjoint Billy Tyson a annoncé la nouvelle que, en raison de compressions financières, le 126 fermera définitivement. La nouvelle a bien sûr laissé tout le monde choqué et attristé, et l’épisode s’est terminé juste au moment où Owen a frappé Billy au visage qui n’était pas encore le chef. Drame!